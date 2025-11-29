Slušaj vest

Strašne blokaderske laži šire se društvenim mrežama.

Jedna od njih je brutalna laž da će povećanje penzija biti odloženo za drugi kvartal 2026.

Istina je da su penzije u Srbiji redovne, a, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio, sledi novo povećanje.

Naime, penzije će od decembra biti povećane za 12,2 odsto, što je najveće povećanje u novijoj istoriji. Te penzije biće isplaćene do 5. januara 2026.

