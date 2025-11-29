Politika
STRAŠNE BLOKADERSKE LAŽI ŠIRE SE MREŽAMA! Penzije idu na vreme i do 5. januara penzioneri će dobiti uvećane decembarske penzije
Strašne blokaderske laži šire se društvenim mrežama.
Jedna od njih je brutalna laž da će povećanje penzija biti odloženo za drugi kvartal 2026.
Foto: Printscreen/X
Istina je da su penzije u Srbiji redovne, a, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio, sledi novo povećanje.
Naime, penzije će od decembra biti povećane za 12,2 odsto, što je najveće povećanje u novijoj istoriji. Te penzije biće isplaćene do 5. januara 2026.
