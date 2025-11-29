"Nemoć i očaj blokadera, pored međusobnih obračuna (sada i fizičkih), postaju očigledni i po stepenu laži koje šire. Ova laž koju danas pokušavaju da naprave viralnom na mrežama to najbolje pokazuje. Penzije će, naravno, biti isplaćene na vreme, a već početkom januara penzioneri će dobiti uvećane decembarske penzije", navela je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.