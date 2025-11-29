Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na brutalne laži blokadera.

"Nemoć i očaj blokadera, pored međusobnih obračuna (sada i fizičkih), postaju očigledni i po stepenu laži koje šire. Ova laž koju danas pokušavaju da naprave viralnom na mrežama to najbolje pokazuje. Penzije će, naravno, biti isplaćene na vreme, a već početkom januara penzioneri će dobiti uvećane decembarske penzije", navela je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.

"Borba koju Aleksandar Vučić vodi za dalji rast penzija, ogleda se i u budžetu koji ćemo sledeće nedelje usvojiti u Skupštini, a koji nas vodi ka tome da prosečna penzija u Srbiji, 2027. godine bude 650 evra. Kad ne možete da ga pobedite, izmišljate laži", jasna je poruka Ane Brnabić.

