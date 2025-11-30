Slušaj vest

Predsednik će se u osvrnuti na lažne optužbe povezane sa aferom "Sarajevo safari", ali i na neistine blokadera i njihovih medija da u državnom budžetu nema dovoljno novca za isplatu povećanih penzija.

Jedna od ključnih tema o kojoj će govoriti predsednik Aleksandar Vučić jeste i rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS), ali će se dotaći i svih drugih najvažnijih i najaktuelnijih pitanja.

