Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas za Informer TV od 10.45 časova.
Među temama i NIS
PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI OD 10.45: Govoriće o najvažnijim temama za građane Srbije
Slušaj vest
Predsednik će se u osvrnuti na lažne optužbe povezane sa aferom "Sarajevo safari", ali i na neistine blokadera i njihovih medija da u državnom budžetu nema dovoljno novca za isplatu povećanih penzija.
Jedna od ključnih tema o kojoj će govoriti predsednik Aleksandar Vučić jeste i rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS), ali će se dotaći i svih drugih najvažnijih i najaktuelnijih pitanja.
Reaguj
Komentariši