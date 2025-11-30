Slušaj vest

Sa njim se u vozilu nalazio i I.S. iz Zaječara.

Pregledom vozila policijski službenici su u levim prednjim vratima u pregradi pronašli jednu teleskopsku palicu, kombinovani nož i biber sprej.

Daljim postupanjem sa licem utvrđeno je da je M.M., sa adresom stanovanja u Zaječaru, odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred liste “Promena u koju verujem”.

Foto: MUP Srbije

Kako saznajemo, radi se o Miroslavu Marinkoviću.