Slušaj vest

Sa njim se u vozilu nalazio i I.S. iz Zaječara.

Pregledom vozila policijski službenici su u levim prednjim vratima u pregradi pronašli jednu teleskopsku palicu, kombinovani nož i biber sprej.

Daljim postupanjem sa licem utvrđeno je da je M.M., sa adresom stanovanja u Zaječaru, odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred liste “Promena u koju verujem”.

Miroslav Marinković Negotin izbori
Foto: MUP Srbije

Kako saznajemo, radi se o Miroslavu Marinkoviću.

Svi predmeti su od lica oduzeti i protiv lica će biti podneta prekršajna prijava.

Ne propustitePolitikaLOKALNI IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU: Glasači danas biraju odbornike, birališta otvorena od 7 do 20 časova
Mionica
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI OD 10.45: Govoriće o najvažnijim temama za građane Srbije
Aleksandar Vučić
PolitikaKO VAS JE PREVARIO DA ZAHTEVI NISU ISPUNJENI? I studenti blokaderi potvrdili sva pisanja Kurira: Blokadama upravljali političari, njihovi advokati, aktivisti
Kurir Studenti blokaderi objava
PolitikaKAD NE MOŽETE DA GA POBEDITE, IZMIŠLJATE LAŽI! Ana Brnabić reagovala na brutalne blokaderske laži: Nemoć i očaj blokadera postaju očigledni
IMG-20251001-WA0047.jpg