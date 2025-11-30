Slušaj vest

Novinarka Ljiljana Smajlović upozorila je javnost šta bi se desilo ukoliko bi blokaderi došli na vlast i istakla da bi prekinuli dobre odnose sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji našoj zemlji pomože u vezi sa NIS-om.

Vučić i Orban Foto: Instagram Printscreen

"Bojim se da bi, kad bi vlast bila srušena na ulici i na vlast došli ovi ljudi - oni bi prekinuli dobre odnose sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom da ih ne bi popreko pogledali u Briselu! Oni ne vode principijelnu politiku. Srbiji je u pomoć oko NIS-a priskočio Viktor Orban - čovek sa kojim je Vučić napravio prijateljske odnose, a kog je opozicija napadala jer ga ne vole u Briselu i Berlinu. To su neverovatne stvari! I da se sutra sruši vlast na ulici, svaka vlast bi nastavila sa projektom EXPO, svako pametan bi eksploatisao rude... Ali, bojim se da ne bi imali tako dobre odnose sa Orbanom i Bin Zajedom kao što ih ima Vučić", rekla je Smajlović.

Osvrnula se i na sastanak Aleksandra Vučića i američkog predsednika Donalda Trampa.

Podsetila je kako su protivnici vlasti ismevali Vučića jer je sedeo u stolici preko puta Trampa (?!), praveći se ludi i izbegavajući istinu koja glasi: svi lideri koji dođu u posetu sede na tom mestu.

"Ne možeš da dozvoliš da se ponižava zemlja. Sećate se kad su ismejavali Vučića što je sedeo u onoj stolici prekoputa Trampa? Kako je onda bilo, da je to nepodnošljivo poniženje. Kao da nisu ravnopravni. Onda ugledate sve vodeće evropske lidere kako u tim istim stolicama, pritom u krugu sede, i Tramp ih kao razredni starešina podučava pameti i niko ne kaže ništa...", rekla je Ljiljana Smajlović tokom gostovanja na TV Prva.

Blokader D. P. (1998) uhapšen je danas zbog postojanja osnova sumnje da je jutros oko 4 sata izbo čoveka ispred Skupštine Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je reč o muškarcu iz Subotice, koji živi u Beogradu: preskočio je ogradu i ušao u sukob sa čovekom koji je pripadao legalno prijavljenom skupu.