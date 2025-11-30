Slušaj vest

Novinarka Ljiljana Smajlović upozorila je javnost šta bi se desilo ukoliko bi blokaderi došli na vlast i istakla da bi prekinuli dobre odnose sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji našoj zemlji pomože u vezi sa NIS-om.

vučić orban.jpg
Vučić i Orban Foto: Instagram Printscreen

"Bojim se da bi, kad bi vlast bila srušena na ulici i na vlast došli ovi ljudi - oni bi prekinuli dobre odnose sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom da ih ne bi popreko pogledali u Briselu! Oni ne vode principijelnu politiku. Srbiji je u pomoć oko NIS-a priskočio Viktor Orban - čovek sa kojim je Vučić napravio prijateljske odnose, a kog je opozicija napadala jer ga ne vole u Briselu i Berlinu. To su neverovatne stvari! I da se sutra sruši vlast na ulici, svaka vlast bi nastavila sa projektom EXPO, svako pametan bi eksploatisao rude... Ali, bojim se da ne bi imali tako dobre odnose sa Orbanom i Bin Zajedom kao što ih ima Vučić", rekla je Smajlović.

Osvrnula se i na sastanak Aleksandra Vučića i američkog predsednika Donalda Trampa.

Podsetila je kako su protivnici vlasti ismevali Vučića jer je sedeo u stolici preko puta Trampa (?!), praveći se ludi i izbegavajući istinu koja glasi: svi lideri koji dođu u posetu sede na tom mestu.

Ne propustitePolitikaUŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA GRAĐANIMA: Otkrio nove informacije o NIS-u! "Ne razumem logiku Amerikanaca, rafinerija prestaje da radi u utorak"
IMG-20251009-WA0103.jpg

"Ne možeš da dozvoliš da se ponižava zemlja. Sećate se kad su ismejavali Vučića što je sedeo u onoj stolici prekoputa Trampa? Kako je onda bilo, da je to nepodnošljivo poniženje. Kao da nisu ravnopravni. Onda ugledate sve vodeće evropske lidere kako u tim istim stolicama, pritom u krugu sede, i Tramp ih kao razredni starešina podučava pameti i niko ne kaže ništa...", rekla je Ljiljana Smajlović tokom gostovanja na TV Prva.

Blokader D. P. (1998) uhapšen je danas zbog postojanja osnova sumnje da je jutros oko 4 sata izbo čoveka ispred Skupštine Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je reč o muškarcu iz Subotice, koji živi u Beogradu: preskočio je ogradu i ušao u sukob sa čovekom koji je pripadao legalno prijavljenom skupu.

Kurir Politika/TV Prva

Ne propustitePolitikaKO VAS JE PREVARIO DA ZAHTEVI NISU ISPUNJENI? I studenti blokaderi potvrdili sva pisanja Kurira: Blokadama upravljali političari, njihovi advokati, aktivisti
Kurir Studenti blokaderi objava
PolitikaUŽIVO LOKALNI IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU: U Sečnju krvava šaka, u Negotinu kod blokadera pronađene palice! Veća izlaznost, prvi presek od 10 sati
Mionica
PolitikaSTRAŠNE BLOKADERSKE LAŽI ŠIRE SE MREŽAMA! Penzije idu na vreme i do 5. januara penzioneri će dobiti uvećane decembarske penzije
Aleksandar Vučić
PolitikaGDE SU STUDENTI NA STUDENTSKOJ LISTI? Bratina: Oni ljudi su daleko od studenata - Pavlović: Vanredni izbori će se održati, ali u ovo vreme
studentska lista
PolitikaBEZ MILOSTI U RATU BLOKADERA! Stevan Filipović isprozivao i kandidate sa "studentske liste", plenumaše uporedio sa CRVENIM KMERIMA, poručio im da su POLUPISMENI
Studenti blokaderi Stevan Filipović
PolitikaDIGAO SE TVITER ZBOG PROFESORA BLOKADERA, NA UDARU MILIVOJEVIĆ! Lidera DS optužuju da nije stao u odbranu člana svoje stranke: JEL' TO DS PUZI PRED PLENUMAŠIMA?
Tanasije Marinković studenti Blokaderi Srđan Milovojević