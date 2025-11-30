Slušaj vest

Podele i svađe u blokaderskim redovima, koje tinjaju već neko vreme, u subotu su dostigle tačku ključanja nakon što su "studenti" blokaderi iz Beograda izdali saopštenje u kome su udarili redom na druge blokadere: Đilasovog advokata Srđana Kovačevića iz zborova Novog Sada, profesora Tanasija Marinkovića i tzv. anketnu komisiju, profesora FDU i reditelja Stevana Filipovića, na grupe Mladi, Borba, Sviće, Bravo, ali i omladine političkih partija. Skoro svi pomenuti u saopštenju su se oglasili: neki su ih nazvali "nenadležnim" i uporedili ih čak sa Crvenim kmerima, a danas se sukob nastavio kada je reditelj i profesor FDU Stevan Filipović poručio da plenumaši "žive u matriksu" i nemaju dodira sa stvarnošću!

Naime, nakon što ih je na svom Instagram reditelj Filipović uporedio sa Crvenim kmerima za čije četiri godine vladavine u Kambodži je pobijeno više od dva miliona ljudi i poručio im da su polupismeni, ovaj blokader profesor sa FDU nastavio je i kasnije da žestoko napada plenumaše u "lajvu" na svojim društvenim mrežama, kazavši da oni zapravo žive u "matriksu", da nakon godinu dana gde su im svi govorili da su "genijalni i bezgrešni", ne mogu da poveruju da "van te igrice postoji neka druga stvarnost".

Foto: Marko Karović

- Sad ću da vam pročitam pismo koje pretpostavljam da je napisala studentkinja, a ne bot, al nemojte odmah da reagujete i nemojte da reagujete sa osuđivanjem, nego ću pokušati da vam objasnim u kakvom matriksu se oni nalaze... Ja iz ovoga ne vidim da je to neko ko radi ili za pare ili botuje ili je direktno u službi Zdenka Tomanovića, i ostalih muljatora koji pokušavaju da se infiltriraju i preuzmu taj studentski pokret - kazao je reditelj koji je od početka podržavao blokaderski pokret i dodao:

- Ja ovde vidim nekoga ko je godinu dana u matriksu, nekakvoj igrici i simulaciji tih imaginarnih tela, plenuma, odluka na plenumima, pravilnika, saveta delegata, glasanja, lobiranja, borbi, visokih saveta... Posle godinu dana, mlada osoba od dvadeset i nešto godina, kojoj pritom svi govore da je bezgrešna i genijalna, mislim da može da poveruje da je ta igrica zapravo stvarnost i da van te igrice ne postoji nikakva druga stvarnost.

I profesor Tanasije Marinković sa Pravnog fakulteta i član tzv. Anketne komisije brutalno je isprozivao plenumaše na N1, rekavši da su plenumi "nenadležni" i naglasivši da je to što oni rade "govor mržnje" i za krivičnu prijavu.

Da podsetimo, saopštenje "Studenata u blokadi" u kom su udarili redom na druge blokadere, - ne samo što je izazvalo veliku konfuziju u redovima podržavalaca blokadera i ogorčenje opozicije iz čijih se redova već uveliko vodi rat (neki bi rekli odbrambeni) protiv studenata blokadera već je postalo svojevrsna potvrda svih Kurirovih saznanja i tekstova upravo o ličnostima i organizacijama iz saopštenja!

Kao i mnogo puta do sada za ovih godinu dana koliko svedočimo protestima, blokadama, zahtevima - istraživačke priče Kurira o pozadini svega što nam se dešava, o interesnim grupama i interesima pojedinaca pokazale su se kao istinite...