Žestok rat među blokaderima se ne smiruje otkad su se "studenti u blokadi" oglasili saopštenjem u u kom su udarili redom na druge blokadere: advokata Srđana Kovačevića iz zborova Novog Sada, profesora Tanasija Marinkovića i tzv. anketnu komisiju, potom na grupe Mladi, Borba, Sviće, Bravo, omladine stranaka...

Pristalice studentsko-blokaderskog pokreta su odmah nakon saopštenja pokrenule teorije zavere da je saopštenje "pisala služba", da iza toga ne stoje plenumi već neka "odmetnuta grupa studenata koja pokušava urušiti pokret".

Međutim, vrlo brzo su ih demantovali sa ostalih naloga, pa su tako sa profila "Blokada FON" poručili da je "Odluka o važnom saopštenju u kom su se studenti ogradili od pomenutih donesena ogromnom većinom", te da je "85% izjašnjenih plenuma podržalo saopštenje."

Na to se nadovezao nalog Visoke građevinsko-geodetske škole.

"Evo i objašnjenja za one koji prozivaju studente da su preuzeti od raznih službi, stranih faktora, nacionalista, desničara, levičara... da su objave volja pojedinaca, a ne plenuma, kao i za one koji kažu da nismo nadležni (za naš pokret???). Studentski pokret je i dalje naš, studentski. I ničiji više", piše na nalogu VGŠŠ u blokadi.

Sve to se nije svidelo svim njihovim pristalicama (ili doskorašnjim pristalicama), pa je tako jedan blokader žestoko udario na njih.

"Ako je saopštenje studenata u blokadi većinska volja studentskog pokreta, onda se taj pokret svojom voljom isključio, "ogradio" od širokog društvenog pokreta za demokratiju u čijem je krilu prošlog novembra ponikao. To je onda politička realnost.

Studentski pokret se u tom slučaju izvrgao u jedan profilisan politički pokret udružene radikalne levice i desnice.

Nisam siguran koliko je takav pokret privlačan većini studenata, a kamo li većini građana. Pa ni svim onim uglednim ljudima koji su anketirani za studentsku listu.

Mislim da su one projekcije od 40% glasova za takav pokret misaona imenica.

Ali sve će se pokazati kroz demokratski proces. Koji, uprkos svakodnevnim udarima, još uvek nije ukinut", naveo je on.

Ograđivanje "studenata u blokadi" od pojedinaca iz opozicionih struktura, interesnih grupa i tzv. anketne komisije, čime su se razotkrile duboke podele, političke ambicije i pritisci, postalo je svojevrsna potvrda svih Kurirovih saznanja i tekstova upravo o ličnostima i organizacijama iz saopštenja!