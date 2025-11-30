OVO JE BLOKADER KOJI JE NOŽEM RANIO ČOVEKA U "ĆACILENDU"! Student Fakulteta primenjenih umetnosti, ima svoju firmu za filmsku produkciju (FOTO)
Napadač iz "Ćacilenda", koji je jutros oko 4 sata preskočio ogradu i i naneo nožem ubodnu ranu čoveku je Damjan P, student Fakulteta primenjenih umetnosti koji ima svoju firmu za filmsku produkciju!
Ovo je u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao glavni urednik Informera Dragan Vučićević.
Predsednik Vučić je dodao da ljudi ne treba da brinu, i da će država uraditi sve da savlada nasilnike.
- Taj blokader iz Subotice koji živi u Beogradu je upotrebio hladno oružje i naneo veliku, dugačku ranu muškarcu, ali nadam se ne i duboku. Muškarac je na operacionom stolu i nadam se da će biti u redu - kazao je Vučić.
Na društvenim mrežama korisnici tvrde da su prepoznali i identifikovali napadača i da je ovo Damjan P.
- Nije za džabe veliki Miloš govorio: Kakvo sam ti to dobro učinio da me toliko mrziš. Država nam je godinu dana bila oteta, ušli su u sve institucije, u školstvo, zdravstvo, i mislili su da može zemlja da se razara, a da to ne bude kažnjeno. A što se tiče ovoga, ne mogu da ulazim u privatne motive. Policija i nadležni državni organi će da rade svoj posao. A šta radite u četiri ujutru da nekoga provocirate i još nosite nož sa sobom, teško da to možete bilo kome racionalnom da objasnite - kazao je predsednik.
Istakao je još jednom da je razgovor i dijalog najbolja stvar, i da će bez obzira na incidente pružati ruku.
- Vidite da su krenuli sa žestokim obračunima između sebe. I sada ponavljaju onu argumentaciju o plivanju preko Dunava - rekao je on.
Kurir Politika/X/Informer