Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalni napad na novinarku Informera Vesnu Jović, koji se dogodio dok je profesionalno izveštavala sa lokalnih izbora u Negotinu.
ANS zahteva hitnu reakciju nadležnih organa
BRUTALNI NAPAD NA NOVINARKU U NEGOTINU: ANS najoštrije osuđuje brutalni napad na novinarku Informera koja je izveštavala s lokalnih izbora
Nedopustivo je da se novinari, fizički napadaju, zastrašuju i sprečavaju u radu od javnog interesa.
ANS zahteva hitnu reakciju nadležnih organa, identifikaciju i privođenje svih pripadnika grupe nasilnika koji su odgovorni za ovaj napad i
maksimalno kažnjavanje počinilaca u skladu sa zakonom.
