Slušaj vest

Nedopustivo je da se novinari, fizički napadaju, zastrašuju i sprečavaju u radu od javnog interesa.

ANS ​zahteva hitnu reakciju nadležnih organa, identifikaciju i privođenje svih pripadnika grupe nasilnika koji su odgovorni za ovaj napad i
​maksimalno kažnjavanje počinilaca u skladu sa zakonom.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaNA PROTESTU PROTIV NASILJA UVREDE ZA ČLANOVE I NOVINARE ANS Među onima koji su se našli na meti i novinarka Kurira
protest_novinarska_udruzenja_24112025_0032.JPG
PolitikaANS OSUDIO NAPAD NA EKIPU N1: Zahtevaju da se svaki napad na novinare tretira jednako
Screenshot 2025-07-01 182210.jpg
DruštvoANS povodom Svetskog dana televizije: Bez profesionalnih standarda nema poverenja građana
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaANS: Najoštrije osuđujemo napad na ekipu N1 kod "Ćacilenda"
Screenshot 2025-07-01 182210.jpg
PolitikaANS NAJOŠTRIJE OSUDIO HAKERSKI NAPAD NA PORTAL "NOVOSTI": Zahtеvamo momentalnu reakciju nadležnih organa i otkrivanje i procesuiranje naručilaca i izvršilaca
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg