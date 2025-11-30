Slušaj vest

U emisiji Kurir televizije su gostovali i ministar za ljudska i manjinska prava Demo Beriša, član predsedništva SPS Ibro Ibrahimović i politički filozof Dragan Vukoičić.

Podsećamo, predsednica opštine Tutin je izazvala veliku buru svojom izjavom, koja je bila tema i na početku emisije.

- Mi Sandžak posmatramo kao neodvojivi deo Bosne, bez obzira na Berlinski kongres, bez obzira na sve generalno procese koji su se dešavali. Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu, Bosnu i Hercegovinu. Sve njene uspehe i sve ono što je dobro za BiH našim srcem selamimo - rekla je ona.

Muhamed Jusufspahić je prvo govorio o ocu Selme Kučević, poznatom političaru iz Sandžaka Šemsudinu Kučeviću.

- Preminuo je pod nerazjašnjenim okolnostima, na svašta se sumnja. Sigurno, stavite se u poziciju Selme Kučević, i to na nju ima svojevrsnog uticaja. Kuda njoj idu misli, i meni, kuda idu misli vama ili svima koji slušaju, mogu samo pomisliti. Ali molim Alaha da mu podari dženet i milost, bio je sjajan čovek i političar, bio je veoma učen i sposoban. Ja mislim da nije bilo porodice na prostoru Sandžaka koju on nije posetio i obišao, i to je bilo vrlo zapaženo - rekao je on, i dodao:

- U tom ambijentu je odrastala i Selma Kučević, i verovatno je zato dovedena na tu poziciju u stranci SDA. I sada, odakle ova izjava zaista, u njenoj glavi, da se iz nje izmakne i promakne, da je Sandžak sastavni deo Bosne, ako sam dobro citirao, je prosto nezamislivo.

On je istakao da postoje mnogi koji žele da radikalizuju muslimane po svaku cenu.

- Imaju pare da mogu da potkupe svakoga. To se dešava i u Egiptu, i u Arabiji, i svuda. To se dešavalo i na prostorima naše bivše domovine Jugoslavije. I sigurno je da takve tendencije postoje i dan danas. Uopšte nisu muslimani ti koji štampaju pare i ubijaju muslimane, kao što su danas ubijani muslimani Gaze. Ali koriste mnoge koji imaju muslimanska imena, i prave razna zamešateljstva, u kojima nas muslimane, građane naše zemlje Srbije naprave izdajnicima. Da uvedu neslogu i da iskoriste taj momenat da nam smanje broj, jer sve na svetu se radi u korist onih koji žele da muslimana ima sve manje, i zato su sukobi uvek na tim tačkama.

On je poručio Selmi da ako ona želi celovitost Bosne, ona u Srbiji mora se boriti za celovitost Srbije.