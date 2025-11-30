Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević najoštrije je osudio napad ispred Doma Narodne skupštine koji se dogodio jutros, navodeći da je i on posledica narativa koji stvaraju opozicija i tajkunski mediji.

"Najoštrije osuđujem incident i pozivam da se hitno prekine sa ovakvim nasiljem. Taj njihov narativ podrazumeva kako nas treba pobiti i proterati, kako je sve što radi vlast nelegalno i pogrešno, da Narodnu skupštinu treba spaliti", rekao je Vučević za tv Informer.

"To je već kontinuitet napada na ljude u Ćacilendu, motivisani i zaluđeni sa onim što rade blokaderski predstavnici u parlamentu i medijima. Sve vreme se priziva nesreća", kazao je on.

Podsetio je i da blokaderska opozicija šutira šatore, udara žene, nosi klješta i hoće da nametne haos već 13 meseci.

Blokader koji je nožem ranio čoveka u Ćacilendu Damjan P. Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksić

"Vi ste slušali najavu ovoga što se juče desilo. I opet ako može Srbin da ubije Srbina i da se konačno desi ono što njima fali - da se prolije krv", naglasio je Vučević.

Govoreći o lokalnim izborima koji se danas održavaju u tri opštine, Vučević je naveo da je velika izlaznost, da ima sporadičnih incidenata i napada na novinare, a da blokaderi uopšte ne rade na motivaciji svojih simpatizera, već rade da ne pobedi SNS.

"Bave se gde mi imamo štabove, kol centar. Da, mi imamo izborne štabove, odatle se koordinira lista. To je izborni dan, to sve liste rade ako su stranke koje učestvuju na izborima. Neverovatne stvari su da neko to prikazuje da se nešto radi nezakonito i opasno. Ne, vi radite to i provocirate", kazao je Vučević.

Dodao je da je video u vestima da je odbornik iz Zaječara krenuo u izborne aktivnosti tako što nosi sprej, palicu, bokser.

"Video sam da planiraju da se vežu za zgradu opštine u Mionice. Ako do toga dođe, a ja ne bih voleo da dođe, ja očekujem da će rasti njihovo nedemokratsko ponašanje", rekao je on.