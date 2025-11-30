Slušaj vest

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić zakazao je za sutra sednicu Odbora na kojoj će se, kako saznajemo, razmatrati izveštaji Republičkog javnog tužilaštva, čiji je sukcesor Vrhovno javno tužilaštvo a u vezi sa radom javnih tužilaštava u Srbiji na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti.

Izveštaji se odnose na 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu. 

 Pored članova Odbora poziv za prisustvo sednici upućen je kako saznajemo i Vrhovnoj javnoj tužiteljki.

Kurir.rs

