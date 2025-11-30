Slušaj vest

Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO), prve srpske nezavisne organizacije za praćenje izbora, Aleksandar Jerković sramno je napadnut u Mionici gde je bio kako bi pratio regularnost današnjih lokalnih izbora.

Na njega su se obrušili blokaderi okupljeni na ulici, a najpre mu je jedan blokader pripretio: "Mogu da te dr***m pesnicom", a onda je došao drugi i Jerkoviću se obratio sa čuvenim "Je l' znaš ti ko sam ja?".

Da oni ne znaju šta rade i da prosto i jednostavno žele nasilje po svaku cenu govori i to što blokader koji je pretio batinama nije znao ni kome preti ni zbog čega.

"Čega si posmatračka misija, ispred koga? Koja je to organizacija OKO?", pojma nije imao blokader ni zašto ni kome preti.

Tu je bila i Jerkovićeva tek od skoro punoletna ćerka koju su takođe napali, a polili su mu i auto.

"Čovek je izašao, pokušao da uhvati kvaku od vrata, nasrnuo na moju ćerku, psovao je, vređao. Potpuno jedna neracionalna situacija, ja sam nju zamolio, s obzirom da smo još u povoju organizacije, da mi pomogne oko vožnje, dete ni krivo, ni dužno. Dakle, neverovatno", rekao je Jerković.

On je dodao da oni koji gube izbore žele da unesu strah među ljude.

"Jasno je da njihovi puleni neće da ih dobiju i to je način da se opravda nekakvo odustajanje. Videli ste i Crtu. Dakle, mi nismo videli ni jedan autentični dokaz Crte da je bilo ko, bilo šta rekao bilo kom njihovom posmatraču, ali oni su bez ikakvog utemeljenja izneli te tvrdnje i iskoristili su to kao povod da se njihovi posmatrači povuku", jasan je Jerković.

Trebalo je da održi konferenciju za medije, u čemu su ga blokaderi sprečili.

Nepravilnosti na biračkim mestima od strane blokadera

Jerković je ranije danas naveo da su na biračkom mestu broj 15 u Donjoj Toplici uočeni bajkeri u blizini biračkih mesta koji su turirali svoja vozila.

Prema njegovim rečima, na biračkom mestu broj 5 zabeležena je upotreba mobilnog telefona od strane posmatrača ispred Pokreta "Kreni-Promeni", a na biračkom mestu broj 11 uočene su naslikane krvave šake na ulazu u samo biračko mesto.

"Zatekli smo simbole jedne od lista koje se kandiduju na samom biračkom mestu, na ulazu crvenu farbu i crvene šake", otkrio je Jerković.

On je naveo da na 10 birača u Mionici ima jedan posmatrač i dodao da to pokazuje da "tu ni muva ne može da proleti, a kamoli da neki glasački listić nestane".

I Crta povlači posmatrače sa izbora u Mionici

Organizacija Crta (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) saopštila je da povlači posmatrače sa svih biračkih mesta i iz mobilnih timova na današnjim lokalnim izborima u Mionici, tvrdeći da je mobilni tim njihovih posmatrača napala grupa nepoznatih muškaraca.

Prema navodima Crte, oni su blokirali prolaz i pokušali da polome stakla automobila u kojem su se dve devojke nalazile. Crta takođe tvrdi da policija nije reagovala u ovom slučaju.

"Iako povlačimo posmatrače, pravni tim Crte ostaje na terenu i biće na raspolaganju građanima Mionice kojima budu ugrožena biračka prava", navedeno je u saopštenju.