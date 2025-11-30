Grupa blokadera upala je u dvorište predsednika opštine Mionica Bobana Jankovića.
Nezapamćen pritisak
BLOKADERI UPALI U DVORIŠTE PREDSEDNIKA OPŠTINE: Skandalozan pritisak tokom izbornog dana, kamere zabeležile vandalizam (VIDEO)
Ovaj čin politički motivisanog vandalizma u trenutku dok se u toj opštini održavaju izbori zabeležila je i nadzorna kamera.
Time su blokaderi izvršili nezakonit pritisak na legitimnog političkog aktera.
Poslednjih meseci svedoci smo nasilničkog ponašanja od strane blokadera - od pokušaja da izazovu incidente, do neretko i fizičkih obračuna.
