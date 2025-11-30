" Pokret socijalista traži da se napad na čoveka ispred Narodne skupštine od strane aktiviste blokadera karakteriše kao zločin iz političkih pobuda i da se tako i kažnjava, ovo nije samo pokušaj ubistva već i pokušaj izazivanja građanskog rata. Pozivamo državne organe da ne dozvole da se ispuni želja Stjepana Mesića po kojoj će ratovi na Balkanu biti završeni ratom među Srbima", saopštava Pokret socijalista

"Pokret socijalista traži i da država pokaže da ima monopol na primenu sile i da ne dozvoli da se lokalni izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu otežaju ili onemoguće. Nije posao državnih organa kojima je povereno čuvanje reda i mira da se takmiče u demokratiji već da siledžije onemoguće da zloupotrebe demokratiju i ugroze demokratsko izjašnjavanje našeg naroda. Građanski rat neće biti izbegnut popuštanjem", poručuje Pokret socijalista povodom noćašnjeg napada ispred Skupštine Srbije.