Blokaderka Mila Pajić, osumnjičena za planiranje državnog udara u Srbiji, zbog čega se već mesecima nalazi u Hrvatskoj, pobesnela je na svoje dojučerašnje saborce koji su se u svom saopštenju ogradili od mnogih pojedinaca i organizacija, optužujući ih za pritiske,odnosno pokušaje sprečavanja samostalnosti tog pokreta.

Oni su u objavama na društvenim mrežama naveli da saopštenje služi kako milioni građana koji podržavaju studentsku borbu ne bi „upali u zabludu, mešajući pomenute interesne grupe sa legitimnim strukturama Studentskog pokreta zasnovanim na demokratskim principima plenumskog organizovanja“.

Studenti u blokadi prozvali su advokata Srđana Kovačevića - iz grupe „NS zbor“ , profesora Pravnog fakulteta Tanasija Marinkovića, takozvanu anketnu komisiju, reditelja i vanrednog profesora FDU Stevana Filipovića...

O članovima „Sviće“, „Mladi borba“ i „Bravo“, kao i omladine neimenovanih stranaka, rekli su da su „delovali destruktivno u okviru pokreta“, sprečavali samostalnost u donošenju odluka, ali i „dijalog sa ostatkom opozicione javnosti i istinitim borcima za pravdu i promenu sistema“.

Blokaderka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i članica studentske organizacije Stav Mila Pajić pridružila se u svom kratkom obraćanju na Instagramu onom delu blokaderskog pokreta koji je ovo saopštenje dočekao "na nož". Ona je u kratkoj objavi na svom Instagramu poručila "Sram vas bilo", uz rečenicu:

"Ne planiram da živim sa ispranim mozgom. Nisam ni juče, neću ni danas, a ni sutra".

Stori Mile Pajić na Instagramu Foto: Instagram

Pajićeva je zapravo podelila objavu sa drugog profila "according to val", u kojem je poručeno da "studentsko saopštenje targetira i opasno je".

"Dovodi pojedince i grupe ljudi (slagala se sa njima ili ne) u dvostruku opasnost. U opasnost od onih protiv kojih se svi borimo.

I u opasnost od podržavalaca studenata. Na samo jednom komentaru na postu gde pitam jel ovo saopštenje normalno - stavljena sam na nekakvu listu. I džaba sve što si u životu uradio. Džaba sav rad za zajednicu, borba za druge. Ti ne podržavaš bezuslovno nečije idole kad iznesu upitne izjave. Sram vas bilo je sve što mi pada na pamet", napisala je Valentina Talijan, čiju je objavu podelila Mila Pajić.

Podsećamo, saopštenje "studenata u blokadi" je sukobe među blokaderima podiglo na viši nivo i razotkrilo opasne podele u tom "pokretu" koji je godinu dana pokušavao da ubedi javnost u jedinstvo i zajedničke ciljeve.