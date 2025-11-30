Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije je danas osudila napad koji se u ranim jutarnjim satima dogodio ispred Doma Narodne skupštine i pozvala da hitno prestanu nasilje i teror prema ljudima koji drugačije misle.

"Stalno pozivamo da se prestane sa targetiranjem ljudi i fabrikovanjem laži, sa jednom prljavom kampanjom koju konstantno vode pripadnici opozicije i tajkunski mediji protiv predsednika Aleksandra Vučića, Miloša Vučevića, Srpske napredne stranke i protiv većinske Srbije koja se bori za život u stabilnoj i mirnoj državi, ali oni očigledno nemaju nameru da prestanu jer im je nasilje jedina politika", navela je Mesarović na Instagramu.

Prema njenim rečima u društvu se, zbog frustracija opozicije stvara atmosfera kako je prihvatljivo fizički napasti nekoga iz Srpske napredne stranke, jer se smatraju građanima drugog reda koji nemaju nikakva prava, kao i svi građani koji samo žele mir i stabilnost.

"Njihov narativ je da je naš predsednik Vučić kriv za sve, da ga treba uništiti i ubiti, da je SNS kriminalna organizacija. Takvi narativi za posledicu imaju svakodnevno nasilje kojem su izloženi brojni građani i naše stranačke kolege koji ne žele da Srbija bude blokirana i uništena. Blokaderi žele zemlju u kojom samo oni imaju sva prava", rekla je Mesarović.

Podsetila je da su opozicione stranke u parlamentu prethodne nedelje govorile o nekim "pretnjama" i "kriminalnim radnjama" i kako neko nekog nije osudio i upitala gde su danas i gde je njihova osuda brutalnog napada hladnim oružjem na našeg sugrađanina koji se na operacionom stolu bori za život.

"Pozivam da hitno prestane nasilje i teror prema ljudima koji drugačije misle. Pobediće mirna i stabilna Srbija vođena našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem", napisala je Mesarović.