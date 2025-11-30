Slušaj vest

Blokader Damjan P, koji je rano jutros izbo čoveka u takozvanom "Ćacilendu" ispred Skupštine Srbije u srcu Beograda, pokušao je nakon hapšenja da slaže da nije ništa skrivio, ali je promenio ploču kada su mu pripadnici organa bezbednosti rekli kako je napad snimljen.

Na snimku se čuje kako jedan policajac govori Damjanu P. da "džaba sve poriče", dok on sedi na betonu s rukama vezanim lisicama i unezvereno gleda oko sebe.

damjan p.jpg
blokader Damjan P. s lisicama Foto: Printscreen Instagram

- Kamera je sve snimila - govori jedan od policajaca.

Snimak razgovora policajaca s nasilnikom blokaderom viralan je na društvenim mrežama.

Kako smo već objavili, blokader Damjan P. je student FPU - Fakulteta primenjenih umetnosti i ima svoju firmu za filmsku produkciju! Poreklom je iz Subotice, a živi u Beogradu.

