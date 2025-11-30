Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće sutra sednicu raspravom o amandmanima na Predlog zakona o budžetu, a nastavak sednice zakazan je za 10.00 časova.

Na dnevnom redu treće sednice jesenjeg zasedanja je, osim Predloga zakona o budžetu za 2026. godinu, još 57 tačaka.

Sednica je počela 25. novembra, a poslanici su 27. novembra završili objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima.

Osim Predloga zakona o budžetu za 2026. godinu, na dnevnom redu su izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.

Pred poslanicima su i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Među zakonima iz oblasti energetike poslanici razmatraju Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu, kao i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

U setu finansijskih zakona predložene su izmene zakona o porezu na dodatu vrednost, izmene Zakona o tržištu kapitala, izmene Zakona o akcizama, izmene Zakona o faktoringu, a razmatraće se i završni račun budžeta za 2024. godinu.

Na dnevnom redu su i izmene Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o republičkim administrativnim taksama, Zakona o elektronskim otpremnicama, izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Poslanici na sednici razmatraju i Predlog zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda i predlog Zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Na dnevnom redu su i dopuna Zakona o javnim medijskim servisima, Predlog zakona o matičnom registru, Predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac".