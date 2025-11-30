Intervenisala je policija a nekoliko lica je privedeno
Jezivo!
JEZIVO! BLOKADERI NAPALI SIMPATIZERE SNS U MIONICI Rasturili lokal, sve porazbijali, FLAŠE I STOLICE LETELE NA SVE STRANE: Intervenisala policija! (FOTO, VIDEO)
Slušaj vest
Tokom lokalnih izbora u Mionici blokaderi su simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u selu Rajković kod Mionice.
Snimci jezivog napada su preplavili društvene mreže, a kako se može videti — tokom napada je pričinjena veća materijalna šteta u jednom lokalu.
Napad blokadera u Mionici Foto: RINA
Vidi galeriju
U ovom događaju, kako saznajemo ima povređenih.
U nastavku možete pogledati snimak napada:
Intervenisala je policija a nekoliko lica je privedeno.
Podsećamo, danas se u Mionici održavaju lokalni izbori, a do 16 sati u Mionici je na lokalnim izborima glasalo 58,5 odsto birača.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši