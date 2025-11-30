Slušaj vest

Tokom lokalnih izbora u Mionici blokaderi su simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u selu Rajković kod Mionice. 

Snimci jezivog napada su preplavili društvene mreže, a kako se može videti — tokom napada je pričinjena veća materijalna šteta u jednom lokalu. 

Napad blokadera u Mionici Foto: RINA

U ovom događaju, kako saznajemo ima povređenih.

U nastavku možete pogledati snimak napada: 

Tuča u Mionici Izvor: RINA

Intervenisala je policija a nekoliko lica je privedeno.

Podsećamo, danas se u Mionici održavaju lokalni izbori, a do 16 sati u Mionici je na lokalnim izborima glasalo 58,5 odsto birača

Kurir.rs

