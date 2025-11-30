Blokaderi i CRTA u Negotinu zajedno. Dok blokaderi vrše pritisak na građane, CRTA uskače u pomoć.
BLOKADERI I CRTA ZAJEDNO U NEGOTINU Dok blokaderi vrše pritisak na građane, CRTA im uskače u pomoć (VIDEO)
Tokom izbornog dana u Negotinu po svemu sudeći zabeleženi su slučajevi pritisaka na glasače na pojedinim biračkim mestim, koje ni manje ni više sprovode blokaderi.
Naime, kako se vidi na snimku, grupa mladih koji su se predstavili kao studenti parkirana je ispred biračkog mesta u Negotinu, a s obzirom da ne žele da kažu šta tu rade i sa kojim ciljem, sumnja se da vrše pritisak na birače.
U sledećem momentu u pomoć im uskače ekipa CRTE koja snima sve što se dešava, pretpostavlja se u nameri da ispitivanje sumnjivih lica predstavi kao maltretiranje.
