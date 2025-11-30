Slušaj vest

Tokom izbornog dana u Negotinu po svemu sudeći zabeleženi su slučajevi pritisaka na glasače na pojedinim biračkim mestim, koje ni manje ni više sprovode blokaderi. 

Naime, kako se vidi na snimku, grupa mladih koji su se predstavili kao studenti parkirana je ispred biračkog mesta u Negotinu, a s obzirom da ne žele da kažu šta tu rade i sa kojim ciljem, sumnja se da vrše pritisak na birače. 

U sledećem momentu u pomoć im uskače ekipa CRTE koja snima sve što se dešava, pretpostavlja se u nameri da ispitivanje sumnjivih lica predstavi kao maltretiranje.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI U MIONICI NAPALI ŠEFA POSMATRAČKE ORGANIZACIJE "OKO" I NJEGOVU ĆERKU! Psovali, vređali, polili automobil, i CRTA povlači posmatrače iz Mionice (VIDEO)
Screenshot 2025-11-30 133646.png
PolitikaBLOKADERI UPALI U DVORIŠTE PREDSEDNIKA OPŠTINE: Skandalozan pritisak tokom izbornog dana, kamere zabeležile vandalizam (VIDEO)
Mionica
PolitikaBRUTALNI NAPAD NA NOVINARKU U NEGOTINU: ANS najoštrije osuđuje brutalni napad na novinarku Informera koja je izveštavala s lokalnih izbora
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaSKANDAL U IZBORNOM DANU U NEGOTINU: Policija kod "ratnog veterana" pronašla palice
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg