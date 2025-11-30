Tokom izbornog dana u Negotinu po svemu sudeći zabeleženi su slučajevi pritisaka na glasače na pojedinim biračkim mestim, koje ni manje ni više sprovode blokaderi.

Naime, kako se vidi na snimku, grupa mladih koji su se predstavili kao studenti parkirana je ispred biračkog mesta u Negotinu, a s obzirom da ne žele da kažu šta tu rade i sa kojim ciljem, sumnja se da vrše pritisak na birače.