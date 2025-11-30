Slušaj vest

Danas su održani lokalni izbori u Sečnju, Negotinu i Mionici na kojima se biraju odbornici skupština lokalnih samouprava. U Negotinu se bira 45 odbornika sa četiri liste, u Mionici se za 39 mandata nadmeće šest izbornih lista, a u Sečnju se biraju 23 odbornika sa pet izbornih lista. Biračka mesta zatvorena su u 20 časova.

Na ovu temu za specijalnu emisiju Kurir televizije govoriće Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacija, Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, kao i Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade.

Poznato kada će biti poznati preliminarni rezultati lokalnih izbora - Kurir uživo iz Negotina Izvor: Kurir televizija

Kurir na licu mesta u Negotinu

Jelena Tašković, novinarka Kurira, govorila je o tome kako su prošli izbori u Negotinu:

- Pre nekoliko minuta zatvorena su biračka mesta. U Negotinu je izborni dan prošao bez incidenata i nepravilnosti, što je i potvrdio predsednik izborne komisije i njegova zamenica koji su se oglašavali na svaka dva sata i davali informacije o procentu birača koji su izlazili da daju svoj glas. Informacija koju smo dobili da je izlaznost u Negotinu 52,6 je demantovana od strane predsednika izborne komisije jer su u obzir uzeta samo tri velika biračka mesta, a u seoskim sredinama je izlaznost bila nešto manja. Pre 20 minuta nam je rečeno da je do 18 sati izlaznost bila između 45 i 46 odsto.

Novinarka dodaje da je na početku izbora, u sedam sati ujutru, sve otvoreno na vreme, nije bilo prijave o incidentima ili nepravilnostima, a ulice su mirne.

- Kandidat SNS-a, Vladimir Veličković glasao je odmah nakn otvaranja na biračkom mestu broj jedan, pa je i istakao da se nada pozitivnom rezultatu i da veruje da će i građani ukazati poverenje SNS-a.

Preliminarni rezultati su planirani za 9 ili pola 10 uveče, navodi novinarka.

Kurir u Mionici: Nepoznata lica upala u dvorište predsednika opštine, jedan lokal demoliran u tuči Izvor: Kurir televizija

Kurir u Mionici

Novinarka Gordana Injac kaže da su birališta i u Mionici zatvorena u 20 časova:

- Danas je glasanje protekao u demokratskoj atmosferi. Po informacijama iz opštinske izborne komisije, kažu da nije bilo prijava o nepravilnosti na biračkim mestima, međutim, zajedno sa biračkim materijalom stići će i zapisnici pa će se tačno znati da li je bilo nepravilnosti. U Mionici nije bilo mirno, počelo je verbalnom raspravom između dve grupe građana. Bilo je verbalnih sukoba a policija je sprečila dalje sukobe. Jedna grupa građana nalazi se na nekoliko metara od opštine gde se nalazi i izborna komisija. U 18 časova je izlaznost bila 74,1%, ali to je prosek sa 4 biračka mesta i od ukupnog broja upisanih glasača, 80% birača je na seoskom području pa će trebati više vremena da stignu u centar Mionice. Kako smo saznali, danas je bilo incidenta u centru Mionice, dok je drugi incident bio upad u dvorište predsednika opštine. Nepoznata lica su mu ušla u dvorište. U selu Rajković je jedan ugostiteljski objekat potpuno demoliran u tuči desetine osoba - kaže Injac.

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

Ibrahimović: SNS u ovim mestima pobeđuje od 2012.

Ibrahimović navodi da lokalni izbori u tri mesta jesu mali izbori u poređenju sa čitavom teritorijom Srbije, ali su važni za lokalno stanovništvo:

- Važno je za sve tri optšine to što je od 2012. godine pa sve do danas vladajuća koalicija ubedljivo pobeđivala.

Ibrahimović kaže da opozicione partije funkcionišu isto kao za izbore u Kosjeriću i Zaječaru, odnosno da su u velikom broju došli u ova mesta i bavili se isključivo aktivnostima vladajuće koalicije.

Ibrahimović objašnjava da neki građani uvek biraju stabilnost, što nije slogan, već nove fabrike, putevi, investicije i radna mesta:

- To nije populizam. Poslednjih 13 godina je nešto čime koalicija može da se pohvali i izađe na izbore. Preuzeli smo državu pred bankrotom 2012. godine.

Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

Bakarec: Očekujem još bolje rezultate

Bakarec kaže da lokalni međuizbori često dobro pokazuju situaciju, kao oni u Kosjeriću i Zaječaru:

- To je reprezentativan uzorak. Da su tada bili parlamentarni izbori, mislim da bi SNS sa onim rezultatima iz juna osvojio 135, a sada imamo 129 poslanika. SPS bi takođe osvojio više - kaže Bakarec.

On dodaje da sada očekuje još bolje rezultate, jer je jun bio agresivan, a posebno u Kosjeriću.

- Važno je da ljudi znaju da će opozicija već u 21:30 pričati koliko je SNS i SPS osvojio manje nego 2021. godine. Neuporedivo je jer 2021. opozicija nije ni poklanjala pažnju manjim izborima. Takođe, tada su u Negotinu i Mionici dosta stranaka bojkotovalo te izbore. To je neuporedivo - kaže Bakarec.

Bakarec dodaje da je opozicija sada dosta agresivnija nego ranije, pa dodaje da oni znaju da će biti poraženi ali pokušavaju da pokvare izbore.

- Opozicija je razjedinjena i ide na nekoliko lista. Jutros u 4 ujutru je terorirsta još jedan ispred Skupštine izbo nožem Miloša Nikolića. To je nezaposleno lice, verovatno iz Proglasa. Došao je u četiri ujutru, verovatno pijan ili drogiran, izbo čoveka mogao je da ga ubije - kaže Bakarec.

Pavlović: Opozicija nema plan za razvijanje ovih mesta

Pavlović kaže da je dobro da što više ljudi izađe i iskoristi svoje biračko pravo.

Foto: Kurir Televizija

- Kada imate politiku koju želite da predstavite građanima, to je dobro. Opozicija nema plan za razvijanje ovih mesta. Imate jasno definisanu i nedefinisanu poltiku. Bar znate šta da očekujete sutra, pa vidite šta je dobro a šta je loše funkcionisalo - kaže Pavlović.

On osuđuje obećanja da će sve biti bolje ukoliko predsednik Aleksandar Vučić sutra ne bude na vlasti.

Jerković o napadu na njega i njegovu ćerku u Mionici

Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO), prve srpske nezavisne organizacije za praćenje izbora, Aleksandar Jerković sramno je napadnut u Mionici gde je bio kako bi pratio regularnost današnjih lokalnih izbora. Ovom prilikom je Jerković, kao i njegova od skoro punoletna ćerka, pretrpeo napad od strane grupe ljudi.

On je na ovu temu govorio za Kurir televiziju:

Jerković o napadu na njega i njegovu ćerku u Mionici Izvor: Kurir televizija

- Ono što je opšta stvar, činjenica, jeste da je cilj hiljadu posmatrača prozapadnih nevladinih organizacija nije bio cilj da se izbori prate i da se omogući uvid o neregularnostima, već da se pripremi teren za osporavanje izbornih rezultata. Mi dokumentujemo sve događaje, a ovo je stoti deo onoga što smo dokumentovali - kaže Jerković.

On dodaje da će se podneti izveštaj sa dokumentovanim dokazima o incidentima.

- Razlog napada je to što je došlo do verbalnog sukoba dve grupe ljudi na ulici. Mi smo kao posmatrači prišli kako bi zabeležili incident. Onda je grupa ljudi, pretpostavljam blokaderi, nasrnula na dokumentovanje onoga što rade. Zašto bi vi nekoga ko dokumentuje u skladu sa zakonima i evropskim standardima i licencama poželeli da udarite?

Jerković je objasnio da je kasnije njegova ćerka, koja je takođe posmatrač, vozila automobil u trenutku kada je njihov automobil bio presretnut, a čovek je nasrnuo na devojku koja je skoro napunila 18 godina vređajući je i pokušavajući da otvori vrata.

- Lomio sam se između očinske i profesionalne reakcije. Taj isti čovek je išao za mnom pokušavajući da neutrališe ono što je snimljeno, a onda je usmerio u mene kameru i rekao da ja njega napadam. Vidite da su svi ti lažni posmatrači tu da naprave scenu, a ne bave se onim što je ključ misije, da nepristrasno posmatraju i prenose javnosti činjenice sa izbornih mesta - kaže Jerković.

Prvi preliminarni rezultati

Jerković je pročitao i preliminarne rezultate, navodeći da su ovo grubi preliminarni rezultati.

Jerković pročitao prve preliminarne rezultate lokalnih izbora Izvor: Kurir televizija

Bakarec kaže da se znalo da će vladajuća koalicija pobediti, samo je bilo pitanje broja glasova.

Bakarec je onda i osudio poziv blokadera za okupljanje ispred RTS-a u 21 čas, a osvrnuo se i na finansiranje Crte od strane Švedske.

- Crta je opasna jer imaju velike pare. Za deset godina su dobili iizmeđu 20 i 30 miliona evra. Koriste to za destrukciju na biračkim mestima. Ako su sve posmatračke misije iste, kako je moguće da napadaju Jerkovića i njegovu ćerku?

