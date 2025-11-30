UŽIVO USKORO SE OBRAĆA PREDSEDNIK VUČIĆ Prvi preliminarni rezultati izbora na pojedinim biračkim mestima u Negotinu, Mionici i Sečnju
Završeni su lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju, čekaju se prvi rezultati.
Birališta su zatvorena u 20 časova, a glasanje je proteklo bez većih incidenata. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvuju četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista.
Kako je Kurir pisao, izlaznost u Sečnju do 20 časova je bila 67,84 odsto upisanih birača, najveća izlaznost je bila u Mionici do 18 časova, gde je izašlo 74,1 odsto, a u isto vreme je u Negotinu glasalo 52 odsto birača.
Uskoro se obraća predsednik Vučić
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratiće se građanima.
Prvi rezultati
Prvi nezvanični i prelimentarni rezultati, kako prenosi Informer su sledeći:
Negotin — Dušanovac, 146 birača je glasalo ovako:
- Lista Aleksandar Vučić — 127 glasova,
- Ujedinjeni za Negotin — 15 glasova,
- Evropa — dva glasa,
- Grupa Građani za Negotin — bez glasova.
Mionica — biračko mesto broj 9:
- Lista Aleksandar Vučić — 143 glasa,
- Nevažećih listića je bilo tri, važećih 242.
Mionica — biračko mesto 38
- SNS - 86 odsto glasova — 107 od 125 glasača.
Blokaderi napali SNS pristalice
Tokom lokalnih izbora u Mionici blokaderi su simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u selu Rajković kod Mionice.
Snimci jezivog napada su preplavili društvene mreže, a kako se može videti —tokom napada je pričinjena veća materijalna šteta u jednom lokalu.
Predsednik Vučić: Izbori protiču relativno mirno, izlaznost veća nego pre dve godine
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne može da kaže da lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju protiču u najboljem mogućem redu jer će se uvek naći nekakvi nusefekti lošeg ponašanja u medijima i pozivi na nasilje, ali da za sada protiču u najvećem delu mirno, a izlaznost je veća u sve tri opštine nego pre četiri godine u Negotinu i Mionici i pre dve godine u Sečnju.
- Izlaznost je veća u svim opštinama nego pre dve godine. U Sečnju je do 10 sati bilo oko 22 odsto, u Mionici 11,30 i Negotinu više 11,60 odsto, što je više nego pre. Samo da razumete, prošli put je u Negotinu bilo do 10 sati 7,70 odsto. Samo da vidite veliko interesovanje", rekao je Vučić uključivši se uživo u program TV Informer.
Dodao je da u obzir mora da se uzme i koliko ljudi živi tu, mnogo manje nego što je upisano. "U Negotinu oko 39.000, u Mionici i Sečnju po više od 10.000", rekao je predsednik Srbije.
Teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej u kolima zaječarskog odbornika?!
Policijski službenici PU u Boru zaustavili su jutros, oko 6.20 časova, u smeru ka Negotinu, vozilo marke "citroen", kojim je upravljao M. M. iz Zaječara, a sa kojim se u vozilu nalazio I. S. iz Zaječara.
Pregledom vozila policijski službenici su u levim prednjim vratima u pregradi pronašli jednu teleskopsku palicu, kombinovani nož i biber sprej. Daljim postupanjem sa licem utvrđeno je da je M. M., sa adresom stanovanja u Zaječaru, odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred liste "Promena u koju verujem".
Sve detalje današnjeg glasanja pročitajte u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs