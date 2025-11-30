Slušaj vest

Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je tokom večerašnjeg gostovanja u emisiji "Hit tvit" na TV Pink da je tokom izbornog dana bilo narušavanja reda i mira, naročito u Mionici, kao i da je policija zbog toga morala da reaguje.

Dačić je tokom gostovanja na TV Pink rekao da je bilo više primera privođenja ljudi koji su radili i nosili stvari koje nisu dozvoljene, poput palica.

Dodao je da su takva dešavanja zabeležena od početka izbornog dana, odnosno od ranog jutra.

Dačić je istakao da je dolazio je i određeni broj ljudi iz drugih gradova koji su bili pripremljeni za pravljenje haosa.

Dačić: Incidenti ispred Skupštine dokaz dvostrukih standarda blokadera

Ministar je rekao da su incidenti ispred Skupštine Srbije ''dokaz dvostrukih standarda blokadera'' i dodao da su problemi sa napadima na ljude koji borave u Pionirskom parku počeli još u martu.

Dačić je rekao da studenti u blokadi opravdavaju blokadu RTS, saobraćajnica i fakulteta, ali im smeta, kako je rekao, prijavljeno okupljanje u Pionirskom parku.

"Oni su planirali taj prostor za svoje protebe i sada se ljute", dodao je Dačić.

Kako je rekao, razgovarao je sa predstavnicima zemalja Kvinte o situaciji u zemlji i oni su mu rekli da ''policija ne interveniše''.

Naglasio je da ljudi govore da su došli do Pionirskog parka samo da bi nešto slikali i upitao kako bi se oni osećali kada bi njih neko samo slikao na okupljanjima studenata u blokadi?

"Zamislite kada bi neko došao na njihov skup i tako uradio kao oni", dodao je ministar policije.

Dokaz dvostrukih standarda blokadera, kako je rekao Dačić, je odnos prema novinarima redakcija koje se njima ne sviđaju.

Kako je rekao, demonstranti su često vređali i upućivali uvrede službenim licima tokom protesta.

"Mene interesuje samo tužilaštvo, kako tužilaštvo ocenjuje sve to. Baš me interesuje kako je kvalifikovano i da li uopšte kvalifikovano nešto od ovoga što se desilo", dodao je on.