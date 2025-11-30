Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević uključio se uživo iz sedišta Srpske napredne stranke nakon pobede na lokalnim izborima koji su održani danas u Negotinu, Sečnju i Mionici.

- Dozvolite da vas u sedištu Srpske napredne stranke upoznamo sa rezultatima koje do sad imamo. Imamo potpuno obrađen materijal u dve od tri opštine, govorimo o Negotinu i Mionici. U sedištu imamo materijal obrađen 16 od 17 biračkih mesta, tako da je sve jasno i više nema dileme u izborni rezultat. I da potvrdimo upravo ono što je i predsednik Republike malo ranije, uključujući se u jednu televiziju, obavestio javnost Srbije. Sa zadovoljstvom, objavljujemo da je naša lista odnela ubedljivu i čistu pobedu.

- Po opštinama Negotin, znači 100% obrađeno po biračkim mestima, 100% obrađen materijal, glasalo je 17.127 birača od 35.616, Negotin je 48.9%, naša lista, Aleksandar Vučić, najbolje za Negotin, 11.534 glasa ili 69.29%, znači gotovo 70% glasova u Negotinu. Lista pod rednim brojem 2, to su blokaderi ujedinjeni za Negotin, 2.455 glasova, 26.76%, Evropa i mladi, 288 glasova, 1.73%, i Srpski liberali za zeleni Negotin, 368 glasova, 2.21%, u mandatima, naša lista, Aleksandar Vučić, najbolje za Negotin, 33 mandata, blokaderska lista 12.

- Bilo je incidenata i u Mionici, i u Sečnju, manje u Negotinu, svugde je bilo. Ali, da budemo fer, bilo je manje nego na prethodnim izborima.

- Velika je izlaznost, ovo su izborni rezultati na jednom ozbiljnom izlaznom nivou i time je naša pobeda ubedljivija i čistija - rekao je Vučević.

- Čestitam građanima na demokratskoj izabranoj vlasti. Ovo je veliki dan za Srbiju, u nemogućim uslovima, 13 meseci obojene revolucije i pokušaja rušenja države, nasilja, čak i danas. U ne lakim uslovima, naša ubedljiva pobeda. Dragi prijatelji, građani, budite ponosni što ste izabrali Srbiju - rekao je Vučević.

Podsetimo, u Negotinu, Mionici i Sečnju danas su održani lokalni izbori, na kojima su izabrani odbornici skupština navedenih lokalnih samouprava.

Birališta su zatvorena u 20 časova. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvuju četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista.

Kako je Kurir pisao, izlaznost u Sečnju do 20 časova je bila 67,84 odsto upisanih birača, najveća izlaznost je bila u Mionici do 18 časova, gde je izašlo 74,1 odsto, a u isto vreme je u Negotinu glasalo 52 odsto birača.