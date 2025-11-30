Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras javnosti kako bi saopštio rezultate lokalnih izbora u Negotinu, Sečnju i Mionici.

Vučić je saopštio da je SNS na lokalnim izborima u Negotinu osvojila 69,3 odsto glasova dok u Sečnju na osnovu rezultata sa 16 od 17 biračkih mesta ima 60,9 odsto. SNS je u Mionici prema njegovim rečima osvojila 52,6 odsto glasova.

- To su rezultati, ja želim da se zahvalim građanima Srbije na ogromnoj podršci, kao što vidite mnogo drugačiji rezultati, nego što su bili nedavno u Zaječaru i Kosjeriću. To je ono što sam govorio jer je Negotin je samo 40 km od Zaječara. Hvala im na toj fascinantno velikoj pobedi. Ali za mene je posebno iznenađenje naša pobeda u Sečnju, gde celu Vojvodinu su doveli da rade najprljaviju moguću kampanju protiv naše liste.