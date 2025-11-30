Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da bi blokaderi lakše pobedili na izborima u nekim drugim mestima, nego u Beogradu.

Vučić je povodom lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju, a odgovarajući na pitanje da prokomentariše to da narod u Srbiji ne prati "elitnu beogradsku priču", kazao da je i prošli put govorio da bi lakše pobedili u Nišu, nego u prestonici Srbije.

"Mislite da bi lako pobedili u Beogradu, lakše bi pobedili na nekim drugim mestima. I prošli put sam rekao da bi lakše pobedili u Nišu, nego u Beogradu. Danas im ne bi bilo lako u Nišu, kako je bilo, ali im ne bi bilo lako ni u Beogradu", kazao je Vučić.

Kako je dodao, oni su favoriti i imaju podršku spolja, a vladajuća koalicija ima podršku naroda.

"Mi imamo podršku naroda i nikoga više, ja sam srećan i ponosan na našu zemlju, ljude, zahvalan na svakoj vrsti podršci", poručio je Vučić.