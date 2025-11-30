"BLOKADERI BI LAKŠE POBEDILI U NEKIM DRUGIM MESTIMA NEGO U BEOGRADU" Vučić: Oni su favoriti i imaju podršku spolja, a mi imamo podršku naroda
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da bi blokaderi lakše pobedili na izborima u nekim drugim mestima, nego u Beogradu.
Vučić je povodom lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju, a odgovarajući na pitanje da prokomentariše to da narod u Srbiji ne prati "elitnu beogradsku priču", kazao da je i prošli put govorio da bi lakše pobedili u Nišu, nego u prestonici Srbije.
"Mislite da bi lako pobedili u Beogradu, lakše bi pobedili na nekim drugim mestima. I prošli put sam rekao da bi lakše pobedili u Nišu, nego u Beogradu. Danas im ne bi bilo lako u Nišu, kako je bilo, ali im ne bi bilo lako ni u Beogradu", kazao je Vučić.
Kako je dodao, oni su favoriti i imaju podršku spolja, a vladajuća koalicija ima podršku naroda.
"Mi imamo podršku naroda i nikoga više, ja sam srećan i ponosan na našu zemlju, ljude, zahvalan na svakoj vrsti podršci", poručio je Vučić.
Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.