Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da je zadovoljan rezultatima izbora u Mionici, Sečnju i Negotinu i ocenio da su rezultati bili očekivani.

''Jedino pravo istraživanje javnog mnjenja je u izborima, odnosno šta kažu građani. Tako da, ja sam zaista veoma zadovoljan svim rezultatima'', rekao je Dačić.

Kako je rekao, SPS je pod udarom u poslednjih nekoliko meseci zbog spekulacija da je stranka u fazi nestajanja i dodao da je zbog toga bilo teško da se nađe mesto između dve grupacije - SNS i liste studenata u blokadi.

''Mi kada saberemo sve rezultate, u sve tri opštine, ovo su dobri rezultati'', naveo je Dačić.

Dačić je naveo da studenti u blokadi već nekoliko meseci traže da se raspišu izbori, ali da, kada bi se to dogodilo, oni bi rekli da to neće.

Kako je rekao, SPS je imao hrabrosti da izađe na izbore u Sečnju sam, bez koalicionih partnera i da se ''izmeri''.