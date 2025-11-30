Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je večeras lokalne izbore u Mionici, Sečnju i Negotinu kao važne i istakla je da na te izbore blokaderi nisu izašli sa namerom da se fer bore već da prave haos.

- Ono što je meni glavni utisak je to da su blokaderi ponovo izašli na ove izbore sa namerom ne da pobede, ne da se fer bore, ne da predstave nova lica, već da provociraju, napadaju i da prave haos i na sam izborni dan i pretpostavljam i tokom noći. rekla je Brnabić za TV Pink.

Ukazala je da blokaderi na današnjim izborima nisu predstavili nova lica, već sva stara lica. Dodala je da je to pokazatelj toga da oni ne traže izbore radi izbora i zato što imaju nova lica, program i planove za Srbiju, zato što su im građani u centru pažnje, zato što nešto imaju da ponude i radi stabilizacije situacije već traže izbore da bi se kriza produbljivala.

- To su stara lica DOS-ovskog režima, dakle niko od njih nije bio novo lice. Traže izbore da bi pumpali i da bi epilog toga bilo da oni pozovu ljude da izađu na ulice. Ja mislim da je to sada kristalno jasno svim građanima ove zemlje, bez obzira da li su za SNS i naše koalicione partnere ili nisu. Tu ne postoji nikakav plan, program i vizija, imaju nasilje i nezapamćen nivo licemerstva. Svi dupli standardi koji mogu da se primene, oni ih primenjuju — njih kada čovek popreko pogleda, to je nasilje, oni kada priđu vrše fizičko nasilje, obično nad ženama - rekla je Brnabić.

Ana Brnabić Foto: Printscreen Hit Tvit/RTV Pink

Ona je ocenila da je SNS u svakom smislu danas mnogo jača stranka i stranka sa mnogo svetlijom budućnošću nego što je bila pre početka obojene revolucije, haosa i pokušaja potpune destabilizacije i uništavanja Srbije.

- Mi imamo nove ljude u stranci. Mi imamo ljude koji su mladi, koji su neki od najboljih studenatia naših univerziteta, a koje mi nismo imali, pre svega ovoga, a među njima su studenti Vladimir Balać i Milutin Mijović. Oni će sutra biti perjanica te stranke i novi lideri Srbije. Pokazali su hrabrost, upornost i nepokolebljivost. Mi smo ojačali, niko nije otišao, ali su se dodatni ljudi, i to neki od najkvalitetnijih mladih ljudi ove zemlje nama pridružili zato što su videli i borbu i podršku iskrenost, pre svega Aleksandar Vučić. To znači da je jača Srbija izašla iz svega ovoga. S druge strane, blokaderi se raspadaju, jer se vidi frustracija i nemoć kod njih, oni su iz inostranstva dobijali novac u kesama - rekla je Brnabić.

O pokušaju ubistva u "Ćacilendu"

S tim u vezi, ona je podsetila na nedavni pokušaj ubistva ispred doma parlamenta i rekla da je to bilo inspirisano tim narativom mržnje koji se čuje od strane blokadera u Narodnoj skupštini, od strane blokaderskih medija, kao i koji se čuje na društvenim mrežama.

Ukazala je da je i danas u ranim jutarnjim časovima došlo do nasilja od strane blokadera.

- Jutros se dogodio napad nožem u Ćacilendu od strane blokadera, to je zapravo epilog njihove politike - rekla je Brnabić.

Istakla je da blokaderi targetiraju i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih državnih institucija, kao i da su u oni uveli političku prakse da se ide ispred porodičnih domova političara.