Samo da mi Picula preteče, neće imati ko da piše rezolucije o Briselu, napisao je Knežević
Politika
" U PRAVU SU BLOKADERI, VUČIĆU TREBA ZABRANITI IZLAZAK NA IZBORE" Knežević: "Osvoji čovek 60 odsto glasova ka da igra fircik ispred prodavnice"
Slušaj vest
Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević oglasio se povom trijumfa SNS na izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu.
- U pravu su blokaderi, ovome Vučiću treba zabraniti da više izlazi na izbore u Srbiji. Osvoji čovek 60 odsto glasova ka da igra fircik ispred prodavnice. Naš divni o dubokodržavn region je na aparatima - napisao je Knežević i dodao:
- Samo da mi Picula preteče, neće imati ko da piše rezolucije o Briselu.
Kako je objavio predsednik Srbije, lista na čelu sa SNS ostvarila je ubedljivu pobedu na izborima koji su danas održani u tri mesta u Srbiji, a detaljnije o tome pročitajte u posebnoj vesti.
Reaguj
Komentariši