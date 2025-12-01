Slušaj vest

Izborna lista okupljena oko Srpske napredne stranke proglasila je pobedu na lokalnim izborima u Mionici, sa osvojenih oko 52 odsto glasova sa obrađenih svih 38 biračkih mesta.

Nakon proglašenja preliminarnih rezultata izbora građanima se u Mionici obratio Darko Glišić iz SNS.

- Danas smo bili svedoci jednog neverovatnog nasilja, ljudi su došli iz Požege, Kraljeva, Čačka, Valjeva... da demonstriraju silu na građanina Mionice. Ja razumem one koji su politički predstavnici stranaka koje idu na izbore po tom uređenju, ali kada skupe sve žive huligane koji postoje sa te blokaderske strane i dođu da maltretiraju ljude, onda je ova pobeda još slađa. U takođe ne baš lakim okolnostima, mi smo pobedili - rekao je Glišić.

On ističe da je pobeda čista kao suza, bez obzira na insinuacije opozicije.

- Sve je uneto u zapisnike, potpisano, sabrano i konstatovana je pobeda. Sada pokušaju na silu nešto da urade, ali to tako ne ide. Narod je pokazao šta misli i šta i koga želi. Blokadere defnitivno ne. Drago mi je što su građani Mionice uspeli da odole svim pritiscima a vidim da je ubedljiva pobeda i u Sečnju i Negotinu, ističe Glišić.

Osvrnuo se i na incident koji se dogodio u selu Rajković, kada je došlo do masovne tuče u kafani.

- Zeleno-levi front nije ni imao kandidata, koliko ja znam, tako? Oni nisu ni imali listu. Oni čak nikoga nisu ni podržali na ovim izborima. Oni su samo došli da prave incidente. Ljudi koji su poznati po tome da prave incidente. Taj iz Požege je poznat po tome… tuko ženu neku na odbojkaškoj utakmici, jer je glasno navijala za svoju ćerku koja je igrala. Kako su se pojavili, krenuli su da napadaju, da spopadaju ljude, da upadaju u kafiće, u kafane, u restorane, da vređaju, da spopadaju svakog ko im se ne svidi ili koga sumnjaju da drugačije razmišlja od njih, kazao je Glišić.

Zadovoljan psotignutim rezultatima i pre svega ubedljivom pobedom je i predsednik opštine Mionica, Boban Janković.

- Ovo je jedna zaista velika pobeda za sve nas. Dan imalo nije bio lak, bio je zaista težak, svedoci smo nečega što nikada nije bilo u Mionici ovde. I naravno, pobeda je, da kažemo, velika stvar za nas i velika obaveza za sve ono što ćemo raditi u naredne četiri godine. To je nešto što će videti svi naši građani. Sve ono što smo radili do sada nastavićemo još jače, još brže i jače intenzitetno. Tako da ćemo gledati da svi naši građani zaista budu zadovoljni s nama - kazao je Janković.