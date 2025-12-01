Slušaj vest

Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri ostvarili su ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Mionici, Sečnju i Negotinu.

Ovako izgleda raspodela mandata

Rezultati izbora

Negotin

Glasalo 17.127
Izlaznost 48,9%

"Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin" - 11.534 glaova, 69,29%, 33 mandata
Ujedinjeni za Negotin - 4.455, 26,76%, 12 mandata

Ispod cenzusa:

Evropa i mladi
Srpski liberali za zeleni Negotin

Sečanj

Glasalo 6.569
Izlaznost 64.24%

"Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" 3.777, 59,11%, 14 mandata
Ivica Dačić SPS - 288, 4,5%, 1 mandat
Glas mladih (blokaderska lista) 2.092, 32,74%, 8 mandata

Mionica

Izlaznost 75%

"Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu" 4.157, 53,1%, 22 mandata
Socijaldemokratska partija Srbije - 294, 3,76%, 1 mandat
Ujedinjeni za Mionicu 3.107, 39,69%, 16 mandata

Ispod cenzusa

Bunt, SSP (Dragan Đilas, 1,4 odsto)

