Predsednik Srbije Aleksandar Vučić  objavio je snimak sa starijim sinom Danilom.

- Ovo što čujete je muzika koju ne razumem baš i nećete verovati, ovo nije slavlje povodom pobede na izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu. Dočekali smo rođendan mog starijeg sina Danila. Kako smo ono pevali u Bratislavi i Pragu - kad je teško biće nula tri? Tako je bilo i večeras! Hvala narodu na divnoj i velikoj podršci i od sutra krećemo da ispunjavamo obećanja. Idi se veseli sa vršnjacima - rekao je predsednik u snimku objavljenom na Instagramu.

Detaljno obraćanje predsednika Vučića o izborima pročitajte u posebnoj vesti.

