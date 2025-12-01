Vučić je zahvalio ljudima na podršci na izborima
Politika
VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK SA PROSLAVE ROĐENDANA SINA DANILA "Kako smo ono pevali nekad u Bratislavi - biće tesno, biće nula tri? Tako je bilo i večeras"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa starijim sinom Danilom.
- Ovo što čujete je muzika koju ne razumem baš i nećete verovati, ovo nije slavlje povodom pobede na izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu. Dočekali smo rođendan mog starijeg sina Danila. Kako smo ono pevali u Bratislavi i Pragu - kad je teško biće nula tri? Tako je bilo i večeras! Hvala narodu na divnoj i velikoj podršci i od sutra krećemo da ispunjavamo obećanja. Idi se veseli sa vršnjacima - rekao je predsednik u snimku objavljenom na Instagramu.
Detaljno obraćanje predsednika Vučića o izborima pročitajte u posebnoj vesti.
