"U Sečnju ,Mionici i Negotinu nije bilo nas iz Republike Srpske, a blokaderska opozicija je izgubila sa većom razlikom nego kada su nas kojih ima oko jedan promil, optužili za poraz. Hoće li nam se izviniti ili bar prestati da nas mrze i zašto neće? I ovo drugo je dovoljno da im oprostimo", napisao je Stevandić uz tekst Kurira o pobedi SNS.