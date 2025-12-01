"HOĆE LI BLOKADERSKA OPOZICIJA PRESTATI DA NAS MRZI?" Stevandić odgovorio na targetiranje ljudi iz Republike Srpske da su lažni glasači!
Predsednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, oglasio se na društvenoj mreži "Iks" (X) nakon ubedljive pobede SNS-a na lokalnim izborima.
Kao i posle svakih izbora, pošto redovno gube, opoziciji je primarna meta Republika Srpska.
Tačnije, narod koji tamo živi. Optužuju da odatle dolaze glasači, verovatno znajući da je to notorna laž, ali drugih sredstava da se opravdaju pred sledbenicima očigledno nemaju.
Stevandić se pita čemu toliko mržnje.
"U Sečnju ,Mionici i Negotinu nije bilo nas iz Republike Srpske, a blokaderska opozicija je izgubila sa većom razlikom nego kada su nas kojih ima oko jedan promil, optužili za poraz. Hoće li nam se izviniti ili bar prestati da nas mrze i zašto neće? I ovo drugo je dovoljno da im oprostimo", napisao je Stevandić uz tekst Kurira o pobedi SNS.
Kurir Politika