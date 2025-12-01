Slušaj vest

- Izborni rezultat u Mionici predstavlja jedan od najvećih uspeha naše stranke od njenog osnivanja. Ući samostalno u opštinsku skupštinu, i to u atmosferi nalik na referendumsku, izrazito ostrašćenu i podeljenu, izuzetan je podvig, kazao je Rasim Ljajić posle jučerašnjih lokalnih izbora u Mionici.

- To je posebno značajno ako se ima na umu da smo bili jedina stranka koja je na ove izbore izašla samostalno, iako su nas u startu potcenjivali i tretirali kao potpune autsajdere, bez ikakvih izgleda za uspeh. Nosilac liste Marko Zeman i ja lično bili smo izloženi brutalnim napadima na društvenim mrežama. Očekujemo da javni tužilac reaguje po službenoj dužnosti zbog uvreda na nacionalnoj i verskoj osnovi.

- Tokom kampanje nismo se bavili drugim učesnicima izbornog procesa. Slušali smo ljude, njihove probleme i potrebe. Bez velikih reči i nerealnih obećanja. U političkoj atmosferi u kojoj se svaka reč lako pretvara u uvredu, a izbori u kopanje rovova, pokazali smo da građani traže više pristojnosti, normalnosti i umerenosti. Politika ne mora biti galama, i naš rezultat to potvrđuje. On je možda iznenađenje za one koji se informišu isključivo preko društvenih mreža, ali ne i za nas, koji smo prepešačili Mionicu uzduž i popreko. Umesto novih frontova i podela, ponudili smo politiku dijaloga i pomirenja. To je put ne samo za Mionicu, već i za celu Srbiju.

- Poverenje koje su nam građani poklonili obavezuje nas da ga opravdamo svojim radom, svojim ponašanjem i svojom odgovornošću.

Zahvaljujem Mionici. Zahvaljujem i našem timu, predvođenom Markom Zemanom, na predanom radu i fantastičnom rezultatu. U godini pred nama očekuje nas veliki broj lokalnih izbora širom Srbije. SDPS će ostati snaga stabilnosti, saradnje i smirivanja tenzija. Snaga koja bira dijalog. Snaga koja bira ljude, rekao je Ljajić.