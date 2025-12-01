Slušaj vest

Bivši potpredsednik Narodne stranke i narodni poslanik, dramski pisac Siniša Kovačević, kritički je govorio o radu blokaderskih televizija N1 i Nova S, a pre svega se osvrnuo na to što je, kako je rekao, doživeo da govore laži o njemu nakon što je godinama tamo gostovao bez ikakve koristi.

- Nisam zaslužio da lažu. I nisam zaslužio da puštaju "Siniša Kovačević izjavio da ćemo vezivati konja gde Aleksandar Vučić kaže" i odgovaraju "mi to nikada nećemo raditi". Nikad Siniša Kovačević nije izjavio da će oni vezivati konja gde Vučić kaže, nego tamo gde gazda kaže - rekao je Kovačević u YouTube emisiji Bez cenzure.

Naveo je i da želi da oni "nauče kako se vodi televizija, šta je to televizija, da je to jezik slike, da postoji posebna vrsta nauke i posebna dramaturgija".

- Ne možete imati reportera koji ide ispred grupe ljudi koji će vam govoriti "iza mene, možete videti...". Ne možemo, lutko, skloni se, pa ćemo videti i onda ti ne moraš da nam govoriš šta ćemo videti. Ne možete imati reportere koji tvrde da u Novom Sadu žive Novosađani i morate, dakle, formirati program koji ima svoju jasnu prepoznatljivost, bez obzira što ste vi određena vrsta isturenog odeljenja neke relevantne svetske televizije. Ja sam tamo kenselovan. Verujte mi na reč, ne pada mi nimalo teško - zaključio je Kovačević.

Sukob počeo u avgustu

Podsetimo, u avgustu Kovačević je kritikovao na društvenoj mreži "Iks" pozive za odbranu televizija Nova i N1.

- Zovu me da branimo Novu i N1. Od koga? Zašto? Pa to je prodato. Nije oteto, nije zauzeto silom, niko nije provalio vrata čizmom - napisao je Kovačević.

On je tada dodao da je pitanje uređivačke politike stvar vlasničke strukture, uz poruku novinarima da će, kao i do sada, "vezivati konja gde gazda kaže", što je pokrenulo lavinu napada na njega od strane blokaderskih televizija.