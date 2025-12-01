Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi selo Tolić kod Mionice.
obilazak gazdinstva
UŽIVO "DOBRO NAM DOŠAO, PREDSEDNIČE" Vučić domaćinski dočekan u domaćinstvu Jakovljevića u Toliću kod Mionice (FOTO)
Slušaj vest
Predsednik Vučić obilazi gazdinstvo Jakovljevića koji se bave prodajom jaja u selu Tolić kod Mionice.
Kako kaže domaćin, 40.000 jaja dnevno završi samo u Kragujevcu.
- Budimir sve vodi, ali Života sve zna! Mnogo vam je lepo i mnogo sam srećan što sam ovo video... 25 ljudi zapošljavaš? To je lepo i veoma važno za nas, dodao je predsednik u razgovoru sa domaćinom Budimirom čiji je otac Života sve to započeo, čitav posao kojim se danas bave.
Predsednik Vučić u Mionici Foto: screenshot pink tv
Vidi galeriju
Predsednik je potom sa domaćinom seo za sto
- Života, ko je najvredniji?, upitao je predsednik na šta mu je glava familije Života rekao da su to njegov sin i unuk.
Foto: screenshot pink tv
- Dobro nam došao, predsedniče, rekao je domaćin Života s kojim je predsednik popio čašicu rakije.
Foto: screenshot pink tv
Kako izgleda domaćinstvo porodice Janković u okolini Mionice
Domaćinstvo Jakovljevića kod Mionice Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Kurir.rs
56 · Reaguj
33