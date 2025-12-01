- Budimir sve vodi, ali Života sve zna! Mnogo vam je lepo i mnogo sam srećan što sam ovo video... 25 ljudi zapošljavaš? To je lepo i veoma važno za nas, dodao je predsednik u razgovoru sa domaćinom Budimirom čiji je otac Života sve to započeo, čitav posao kojim se danas bave.