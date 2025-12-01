Slušaj vest

Predsednik Vučić obilazi gazdinstvo Jakovljevića koji se bave prodajom jaja u selu Tolić kod Mionice.

Kako kaže domaćin, 40.000 jaja dnevno završi samo u Kragujevcu.

- Budimir sve vodi, ali Života sve zna! Mnogo vam je lepo i mnogo sam srećan što sam ovo video... 25 ljudi zapošljavaš? To je lepo i veoma važno za nas, dodao je predsednik u razgovoru sa domaćinom Budimirom čiji je otac Života sve to započeo, čitav posao kojim se danas bave.

Predsednik Vučić u Mionici Foto: screenshot pink tv

Predsednik je potom sa domaćinom seo za sto  

- Života, ko je najvredniji?, upitao je predsednik na šta mu je glava familije Života rekao da su to njegov sin i unuk.

Screenshot 2025-12-01 122518 copy.png
Foto: screenshot pink tv

- Dobro nam došao, predsedniče, rekao je domaćin Života s kojim je predsednik popio čašicu rakije. 

Screenshot 2025-12-01 122429 copy11.png
Foto: screenshot pink tv

Kako izgleda domaćinstvo porodice Janković u okolini Mionice

Domaćinstvo Jakovljevića kod Mionice Foto: Petar Aleksić

Domaćinstvo, farma Janković okolina Mionice Izvor: Kurir

