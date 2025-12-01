Slušaj vest

Istakla je da to uopšte nije bila vest, iako je CRTA u jako kratkom roku dobila mogućnost uvida u birački spisak, i da je birački spisak za blokadersku opoziciju uvek bio samo alibi za poraz na izborima.

- Evo da ekskluzivno kažem, neverovatno mi je da CRTA to recimo nije objavila, ako želimo da kažemo da su objektivni, profesionalni, nepristrasni. Mi smo u Narodnoj Skupštini usvojili izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, po kom se formira ova komisija za uvid, analizu i reviziju biračkog spiska. Po tom zakonu, po prvi put, i svako ko je ovlašćeni posmatrač izbora, kao i svaka izborna lista, naravno članovi izbornih komisija, i republičkih i lokalnih, imaju pravo na pun uvid u jedinstveni birački spisak. Osim naravno JMBG - rekla je ona sinoć.

Brnabić: CRTA u skladu sa novim zakonom o JBS tražila uvid u birački spisak

Ana Brnabić je naglasila da je CRTA u sredu prošle nedelje podnela zahtev za uvid u biračke spiskove opština Mionica, Sečanj i Negotin.

- I moram da odam priznanje ministarki za državnu upravu i lokalnu samoupravu Snežani Paunović iz SPS, bez obzira na to što su oni imali 30 dana da usvoje podzakonske akte, i da tek nakon 30 dana mogu to da pokažu, oni su učinili sve što je u njihovoj, da to sve urade preko noći, kako bi već u četvrtak CRTA dobila mogućnost kompletnog uvida u birački spisak u ove tri lokalne samouprave - rekla je predsednica Skupštine.

Kaže da je fascinantno da CRTA to nije objavila.

- I da niko nije rekao, evo pogledajte taj Zakon o jedinstvenom biračkom spisku. Za koji opozicija nije glasala! Zahvaljujući tome, oni su tražili, i bez obzira na to što su to bili tako kratki datumi, dobili su mogućnost kompletnog uvida u birački spisak te tri lokalne samouprave. Nije vest? A što nije vest? Pa zato što birački spisak nije problem, zato što je birački spisak uvek bio samo alibi - rekla je ona.

Rezultati izbora u Negotinu, Sečnju i Mionici

Podsećamo, na lokalnim izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu pobedile su liste koje je predvodila Srpska napredna stranka.

Glasanje su obeležili visoka izlaznost i nekoliko incidenata. Zbog narušavanja javnog reda i mira, reagovala je i policija. Preliminarni rezultati objavljeni su u Mionici i Negotinu, a opštinska izborna komisija poništila je glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju.

Lista "Aleksandar Vučić - najbolje za Sečanj" osvojila je oko 59 odsto glasova, odnosno za njih je glasalo 3.777 birača; lista "Glas mladih koji menja Sečanj" je osvojila oko 32,7 odsto, odnosno 2.092 birača; treća lista koja je prešla cenzus je Socijalistička partija Srbije koja je imala 280 glasova, odnosno 4,1 odsto.

Od ukupno 10.226 birača, izašlo je 6.569 ili 67,84 odsto. Ako bi se mandati delili na osnovu ovog rezultata, lista "Aleksandar Vučić - najbolje za Sečanj" imala bi 14 mandata, "Glas mladih koji menja Sečanj" osam, a SPS jedan mandat.

Opštinska izborna komisija (OIK) u Mionici objavila je danas preliminarne rezultate izbora za odbornike Skupštine opštine Mionica, održanih u nedelju, a prema objavljenim rezultatima izborna lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu" osvojila je 52,09 odsto glasova, odnosno 22 odbornička mandata.

Izborna lista "Ujedinjeni za Mionicu" osvojila je 38,93 odsto glasova, odnosno 16 mandata, a Socijaldemokratska partija Marko Zeman osvojila je 3,68 odsto glasova, odnosno jedan mandat.