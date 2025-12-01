Slušaj vest

Bivši šef uredničkog kolegijuma N1 i nekadašnji reporter CNN Brent Sadler pre dve nedelje dobio je nagradu američke Transatlantske liderske mreže za istraživačko novinarstvo.

Sadler je ovom prilikom podsetio da na uređivačku politiku blokaderskog N1 utiču vlasnici kao i da su gledao dovedeni u zabludu da je reč o nezavisnom mediju.

- Javnost bude zbunjena. Misli da gleda CNN i da prate njihove uredničke smernice. Iskreno, u mom slučaju i iz mog iskustva - ja sam otišao jer nisu - rekao je Sadler.

Upravo Njuzmaks Balkans, jedini domaći medij koji je prisustvovao dodeli nagrada u Vašingtonu, nije preneo da je Sadler dobio nagradu.

U prilogu Njuzmaksa navedeno je samo da "ovogodišnji laureati dolaze iz najzahtevnijih oblasti novinarstva - nacionalne bezbednosti, spoljne politike i ratnih zona".

- Gospodin Sadler je nagrađen za svoju izuzetnu i dugu međunarodnu karijeru, koja je obuhvatila ratove na Bliskom istoku, kao i mnoge druge međunarodno važne teme, pri čemu je istraživačka priroda takvih izveštaja sama po sebi očigledna - istakli su iz Transatlantske liderske mreže.

- Mislim da je vrlo rizično - da ako nemamo medije koji su u stanju da kažu istinu, budu fer, balansirani, odgovorni, profesionalni - ako tu damo prostor, neko će popuniti taj vakuum. Očito, Rusija je igrač u regionu - naveo je Sadler.