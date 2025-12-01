Slušaj vest

Sukobi među blokaderima - između "studenata" i opozicije - traju već dugo, a lokalni izbori u Mionici, Sečnju i Negotinu pokazali su da bi opoziciona scena, onakva kakvu je poznajemo, mogla biti "počišćena" na sledećim parlamentarnim izborima, i to od strane onih iz svojih redova - studenata blokadera!

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš bio je gost "Utiska nedelje" u lokalnoj izbornoj noći, gde je objašnjavao zašo stranka SRCE nije prihvatila poziv i apel studentskog pokreta da na prvim parlamentarnim izborima ne učestvuje. Ponoš je kazao da "bezrezervne i bezuslovne podrške nema".

Sumnjičavo je dodao da su to stavovi koje iznose administratori grupa na društvenim mrežama studenata u blokadi, te da on najpre nije siguran u njihovu autentičnost kao ni većinski stav. Posebno što ni oni, kako je kazao, i dalje ne znaju ko se nalazi na studentskoj listi.

"Nama se stalno spočitava da smo kao opozicija nestali i da se ne vidimo, a ja bih rekao da je nestao rektor Vladan Đokić, za kog se govorilo da će biti nosilac studentske liste. Gde je on nestao? Šta se je desilo s njim? Taj čovek je uživao ogromno poverenje studenata, a čini mi se i nas iz opozicije. Nigde ga nema. A ova bitka traje", pita se Ponoš.

Lider Srbija centra je u emisiji gostovao sa Marinikom Tepić, potpredsednicom Stranke slobode i pravde i Miroslavom Aleksićem, liderom Narodne stranke, a posle zatvaranja birališta na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju. Opozicioni blokaderi izneli su svoj stav o tome da li će se povući sa parlamentarnih izbora i dati bezrezervnu podršku tzv. studentskoj listi.