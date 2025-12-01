Slušaj vest

Narodni poslanik i član Odbora za pravosuđe Života Starčevič rekao je da bi u Narodnoj skupštini glasao za razrešenje vrhovne tužiteljke zaorke Dolovac jer je od nje već "tražio da podnese ostavku zbog niza propusta u radu".

Pored ostalog, Starčević joj je zamerio neujednačenu praksu u postupanju javnih tužilaca, a naročito onih koji su odbili da gone za krivična dela izazivanje panike i nereda, a što je, kako je naveo, dovelo do produbljivanja tenzija u društvu.

Narodni poslanik izjavio je i da Zagorku Dolovac smatra je odgovornom zbog ne procesuiranja izmišljenog slučaja “zvučni top”, zatim navodno prebijanje studenata, navodnu smrt momka u Valjevu i druge.

U Narodnoj skupštini Srbije, podsetimo, jutros je počela je sednica Odbora za pravosuđe na kojoj se razmatraju izveštaji Republičkog javnog tužilaštva, čiji je "naslednik" Vrhovno javno tužilaštvo, a u vezi sa radom javnih tužilaštava u Srbiji na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti.