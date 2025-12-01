Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje fizički napad na Andreu Veskov i Vesnu Veizović, koji su – prema svedočenjima – izvršili pripadnici obezbeđenja Zagorke Dolovac po njenom nalogu.

- Zastrašujuće je da vrhovna tužiteljka naređuje napad na novinarke koje su profesionalno obavljale svoj posao. To je dubok pad institucije i otvoreno gaženje slobode medija.

Umesto odgovora na pitanja od javnog značaja, novinarke su dobile fizičku silu.