Slušaj vest

Nakon što su izgubili lokalne izbore u sve tri opštine - Mionici, Negotinu i Sečnju - blokaderi su odlučili da žive paralelenu stvarnost i da - proglase pobedu?!

Blokaderske liste brutalno su oduvane od strane naroda koji je u nedelju 30. novembra izašao u velikom broju na izbore u tri opštine i jasno stavio do znanja u kom pravcu žele da Srbija ide. Međutim to blokaderima ne pravi problem - oni su odlučili da lažu pre svega sebe, a da pokušaju da slažu i druge da je rezultat na semaforu drugačiji od onog koji pokazuje - Srpska napredna stranka je pobednik lokalnih izbora.

Na platformi "X" (Iks) blokaderi su počeli sa kampanjom zamajavanja naroda i prikrivanja istine, pa tako jedan blokader piše:

"Rezultati izbora pokazuju:

1. Promena se dogodila, trajna je - SNS je izgubio podršku.

2. Samo ono što se percepira kao "studentska lista" ima šanse, predstavlja javni interes.

Ko ne shvata pod 2 - samo smeta. Talas će ga potopiti. Ako ukapira na vreme, može i da pomogne", naveo je drugi i time još jednom dokazao da među protivnicima vlasti nema sloge, već jedni druge žele da sklone.

Foto: X printscreen

"Na osnovu rezultata u Sečnju, Negotinu i Mionici, možemo konstatovati da se pojavio dokaz da će se glasati samo za studentsku listu, a da će bilo ko iz opozicije ko izađe samostalno, proći kao SPO 2000. Takođe, ovoliki padovi SNS garantuju njihov poraz na nivou Srbije", dodali su još jednu laž blokaderi.

Foto: X printscreen

"Odličan rezultat liste koju su predvodili studenti u Mionici signalizira da bi bilo dobro da studenti u blokadi razmisle o svojoj velikodušnoj odluci da na Studentskoj listi ne bude studenata. Možda bi pola studenata, a pola onih koji uživaju njihovo poverenje bilo prava mera", naveo ja jedan blokader, a drugi odgovorio:

"Trebalo je da naprave ČITAVU listu sa profesorima, pa godinu dana da budu praktičari a ne teoretičari…".

Foto: X printscreen

Na kraju im je jedan od korisnika Iksa između redova poručio da je više nego smešno to što slave poraz:

"2038. godina: "Jupi, osvojili smo 5,6% glasova, a to je za 0,2% više nego na prošlim izborima", napisao je.

Foto: X printscreen

Rezultati izbora

Negotin

Glasalo 17.127

Izlaznost 48,9%

"Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin" - 11.534 glaova, 69,29%, 33 mandata

Ujedinjeni za Negotin - 4.455, 26,76%, 12 mandata

Ispod cenzusa:

Evropa i mladi

Srpski liberali za zeleni Negotin

Sečanj

Glasalo 6.569

Izlaznost 64.24%

"Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" 3.777, 59,11%, 14 mandata

Ivica Dačić SPS - 288, 4,5%, 1 mandat

Glas mladih (blokaderska lista) 2.092, 32,74%, 8 mandata

Mionica

Izlaznost 75%

"Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu" 4.157, 53,1%, 22 mandata

Socijaldemokratska partija Srbije - 294, 3,76%, 1 mandat

Ujedinjeni za Mionicu 3.107, 39,69%, 16 mandata

Ispod cenzusa

Bunt, SSP (Dragan Đilas, 1,4 odsto)

Vučić: Maltretirali ljude i opet izgubili

Opozicija misli da će da pobedi na izborima ako dovedu batinaše, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić u selu Tolić kod Mionice Foto: Instagram/buducnosrbijeav

- Dovešćemo batinaše, veterane, to je ono što urade, tući ćemo ljude po kafanama, nekad im to ide za rukom, nekad im ne ide za rukom, pa kukaju i žale se. Šta drugo rade? Ništa. I onda opet moralni pobednici. I svaki put su moralni pobednici. Dobro, vi tako pobeđujte, kako god hoćete, a mi ćemo ovako. Ja stvarno mislim da smo i moralni pobednici, jer posle godinu dana terora, nemogućih uslova. Ovde su vam došli i Kokanović, Ćuta, Sava Manojlović, došli batinaši iz svih krajeva, iz Liga, Šapca, Kosjerića, Čačka, Valjeva, Šapca, iz svih delova. Šta ste radili, ljudi? Osim što ste išli da maltretirate ljude i opet ste izgubili izbore... - jasan je Vučić.