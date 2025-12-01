ŽESTOKO BLAMIRANJE BLOKADERA! Izgubili izbore u sve tri opštine, opozicija brutalno oduvana, a proglašavaju "pobedu" (FOTO)
Nakon što su izgubili lokalne izbore u sve tri opštine - Mionici, Negotinu i Sečnju - blokaderi su odlučili da žive paralelenu stvarnost i da - proglase pobedu?!
Blokaderske liste brutalno su oduvane od strane naroda koji je u nedelju 30. novembra izašao u velikom broju na izbore u tri opštine i jasno stavio do znanja u kom pravcu žele da Srbija ide. Međutim to blokaderima ne pravi problem - oni su odlučili da lažu pre svega sebe, a da pokušaju da slažu i druge da je rezultat na semaforu drugačiji od onog koji pokazuje - Srpska napredna stranka je pobednik lokalnih izbora.
Na platformi "X" (Iks) blokaderi su počeli sa kampanjom zamajavanja naroda i prikrivanja istine, pa tako jedan blokader piše:
"Rezultati izbora pokazuju:
1. Promena se dogodila, trajna je - SNS je izgubio podršku.
2. Samo ono što se percepira kao "studentska lista" ima šanse, predstavlja javni interes.
Ko ne shvata pod 2 - samo smeta. Talas će ga potopiti. Ako ukapira na vreme, može i da pomogne", naveo je drugi i time još jednom dokazao da među protivnicima vlasti nema sloge, već jedni druge žele da sklone.
"Na osnovu rezultata u Sečnju, Negotinu i Mionici, možemo konstatovati da se pojavio dokaz da će se glasati samo za studentsku listu, a da će bilo ko iz opozicije ko izađe samostalno, proći kao SPO 2000. Takođe, ovoliki padovi SNS garantuju njihov poraz na nivou Srbije", dodali su još jednu laž blokaderi.
"Odličan rezultat liste koju su predvodili studenti u Mionici signalizira da bi bilo dobro da studenti u blokadi razmisle o svojoj velikodušnoj odluci da na Studentskoj listi ne bude studenata. Možda bi pola studenata, a pola onih koji uživaju njihovo poverenje bilo prava mera", naveo ja jedan blokader, a drugi odgovorio:
"Trebalo je da naprave ČITAVU listu sa profesorima, pa godinu dana da budu praktičari a ne teoretičari…".
Na kraju im je jedan od korisnika Iksa između redova poručio da je više nego smešno to što slave poraz:
"2038. godina: "Jupi, osvojili smo 5,6% glasova, a to je za 0,2% više nego na prošlim izborima", napisao je.
Rezultati izbora
Negotin
Glasalo 17.127
Izlaznost 48,9%
"Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin" - 11.534 glaova, 69,29%, 33 mandata
Ujedinjeni za Negotin - 4.455, 26,76%, 12 mandata
Ispod cenzusa:
Evropa i mladi
Srpski liberali za zeleni Negotin
Sečanj
Glasalo 6.569
Izlaznost 64.24%
"Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" 3.777, 59,11%, 14 mandata
Ivica Dačić SPS - 288, 4,5%, 1 mandat
Glas mladih (blokaderska lista) 2.092, 32,74%, 8 mandata
Mionica
Izlaznost 75%
"Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu" 4.157, 53,1%, 22 mandata
Socijaldemokratska partija Srbije - 294, 3,76%, 1 mandat
Ujedinjeni za Mionicu 3.107, 39,69%, 16 mandata
Ispod cenzusa
Bunt, SSP (Dragan Đilas, 1,4 odsto)
Vučić: Maltretirali ljude i opet izgubili
Opozicija misli da će da pobedi na izborima ako dovedu batinaše, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Dovešćemo batinaše, veterane, to je ono što urade, tući ćemo ljude po kafanama, nekad im to ide za rukom, nekad im ne ide za rukom, pa kukaju i žale se. Šta drugo rade? Ništa. I onda opet moralni pobednici. I svaki put su moralni pobednici. Dobro, vi tako pobeđujte, kako god hoćete, a mi ćemo ovako. Ja stvarno mislim da smo i moralni pobednici, jer posle godinu dana terora, nemogućih uslova. Ovde su vam došli i Kokanović, Ćuta, Sava Manojlović, došli batinaši iz svih krajeva, iz Liga, Šapca, Kosjerića, Čačka, Valjeva, Šapca, iz svih delova. Šta ste radili, ljudi? Osim što ste išli da maltretirate ljude i opet ste izgubili izbore... - jasan je Vučić.
