Marinika Tepić, najbliža saradnica Dragana Đilasa u Stranci slobode i pravde, kaže da se izborni dan, kada budu parlamentarni izbori, neće završiti!

Nakon fijaska na lokalnim izborima, gde u Mionici Stranka slobode i Pravde zajedno sa Buntom nije prešla cenzus i osvojila je 1,4 odsto glasova, Marinika je sinoć gostovala u Utisku nedelje nakon zatvaranja birališta.

Potpredsednica SSP rekla je da se izborni dan, kada budu parlamentarni izbori, neće završiti i tako, između redova, priznala da bi blokaderi pravili haos na ulicama!?

- Verujem da se ti izbori neće završiti, ti parlamentarni izbori, kad god oni budu bili - pre ili kasnije. Taj izborni dan se neće završiti. I mi ćemo tada ući u ogroman problem, naročito sa međunarodnom zajednicom kojoj je uvek bilo važno da ima kakve-takve izbore. Kada imate izbore koji se ne završe, mislim da će se tek tad ući u period posredovanja uz monitoring relevantih organizacija da se pripremi ponavljanje tih izbora - rekla je potpredsednica SSP.

Podsetimo, vanredni parlamentarni izbori naprasno su u aprilu postali tema za blokadere, prvo za pojedine grupacije među studentima, a odmah potom i za neke u opozicionim redovima.

Vučić: Ušli smo u izbornu godinu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da smo ušli u izbornu godinu, i da mora da se vidi da li će biti samo vanredni parlamentarni ili i predsednički izbori.

Foto: Petar Aleksić

- Za mene je najvažnije da mi uspostavimo dijalog, ali oni ne mogu više da uspostavljaju dijalog ni između sebe. Njihove svađe će biti sve teže, moraćemo da štitimo njih jedne od drugih. Samo sačekajte, sad da obradujem ove evropske demokrate, ja jesam veoma uplašen od svega, naročito oko toga hoćemo li do 1. decembra da predamo ključeve za EXPO ili ne, hoćemo li stići sve - rekao je Vučić, a komentarišući izjavu evropskih demokrata da se "plaši izbora" izjavio je:

- Plašio sam se jučerašnjih izbora, svih izbora se plašim, odgovoran čovek se tako ponaša - rekao je danas novinarima u selu Tolić kod Mionice.