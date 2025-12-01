Slušaj vest

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik Uglješa Mrdić saopštio je da odluka odbora Narodne skupštine Republike Srbije da ne prihvati izveštaje o radu koje je podnela Vrhovni javni tužilac znači da je počeo postupak razrešenja Zagorke Dolovac sa funkcije Vrhovnog javnog tužioca u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu.

- Odluka Narodne skupštine upućuje se Visokom savetu tužilaštva od koga zahtevam da odmah pokrene disciplinski postupak protiv Zagorke Dolovac. Visoki savet tužilaštva u ovom postupku odlučivaće većinom od 7 članova jer u radu ne može da učestvuje Zagorka Dolovac - objasio je proceduru Uglješa Mrdić.

0W9A8336.JPG
Uglješa Mrdić Foto: Damir Dervisagić

Kako je Narodna skupština utvrdila da Zagorka Dolovac nema poverenje najvišeg predstavničkog organa vlasti u našoj zemlji, predsednik Odbora za pravosuđe podsetio je da je obaveza sva četiri člana Visokog saveta tužilaštva, koje je izabrala Narodna skupština, i to Predraga Ćetkovića, Miroslava Đorđevića, Jelene Glušica i Vladimira Simića da glasaju onako kako su odlučili poslanici.

- Dolazi kraj protivustavnom i protivzakonitom radu Zagorke Dolovac i njene kriminalno - interesne grupe koju čine pored nje tužioci Mladen Nenadić, Branko Stamenković, Tatjana Lagumdžija kao i član Visokog saveta tužilaštva Predrag Ćetković. Današnja odluka u Narodnoj skupštini Republike Srbije znači da dolazi vreme profesionalne i lične odgovornosti.
Dolazi kraj vlasti Zagorke Dolovac i njene strahovlade u tužilačkoj organizaciji. Današnja odluka znači i da dolazi vreme pravde u Srbiji - izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić, posle današnje odluke.

Ne propustitePolitikaIZVEŠTAJI VRHOVNOG TUŽILAŠTVA NE ISPUNJAVAJU SVRHU IZVEŠTAVANJA NITI MEĐUNARODNE STANDARDE: Oglasio se Uglješa Mrdić i objasnio zašto izveštaji nisu usvojeni
0W9A8372.JPG
PolitikaNARODNI POSLANIK TRAŽI OSTAVKU ZAGORKE DOLOVAC: Tužioci nisu procesuirali slučajeve izazivanja panike i nereda
zagorka dolovac.jpg
PolitikaDOLOVAC POKAZALA NEPOŠTOVANJE PREMA ZAKONODAVNOJ VLASTI: Član Odbora za pravosuđe tvrdi da Zagorka Dolovac pokušava da napravi četvrtu granu vlasti - tužilačku
whatsapp-image-20240410-at-11.11.22-am-2.jpg
PolitikaPOČELA SEDNICA ODBORA ZA PRAVOSUĐE NA KOJOJ SE RAZMATRAJU IZVEŠTAJI O RADU TUŽILAŠTAVA: Zagorka Dolovac se nije odazvala, krije se iza saradnika?
Zagorka Dolovac