Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik Uglješa Mrdić saopštio je da odluka odbora Narodne skupštine Republike Srbije da ne prihvati izveštaje o radu koje je podnela Vrhovni javni tužilac znači da je počeo postupak razrešenja Zagorke Dolovac sa funkcije Vrhovnog javnog tužioca u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu.

- Odluka Narodne skupštine upućuje se Visokom savetu tužilaštva od koga zahtevam da odmah pokrene disciplinski postupak protiv Zagorke Dolovac. Visoki savet tužilaštva u ovom postupku odlučivaće većinom od 7 članova jer u radu ne može da učestvuje Zagorka Dolovac - objasio je proceduru Uglješa Mrdić.

Uglješa Mrdić Foto: Damir Dervisagić

Kako je Narodna skupština utvrdila da Zagorka Dolovac nema poverenje najvišeg predstavničkog organa vlasti u našoj zemlji, predsednik Odbora za pravosuđe podsetio je da je obaveza sva četiri člana Visokog saveta tužilaštva, koje je izabrala Narodna skupština, i to Predraga Ćetkovića, Miroslava Đorđevića, Jelene Glušica i Vladimira Simića da glasaju onako kako su odlučili poslanici.