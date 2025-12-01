Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se i čestitao svim biračima koji su glasali za izborne liste na kojima se nalazi Socijalistička partija Srbije, na lokalnim izborima u Negotinu, Sečnju i Mionici. 

- Želim da se najiskrenije zahvalim našim biračima koji su glasali za izborne liste na kojima se nalazila Socijalistička partija Srbije u Negotinu, Mionici i Sečnju - naveo je i dodao: 

- To je još jedan izraz posvećenosti i vere u našu Partiju. Posebnu zahvalnost izražavam predsedniku Gradskog odbora Negotina Milanu Urukoviću, Opštinskog odbora Mionica Draganu Gavriloviću i Opštinskog odbora Sečanj Aleksandru Budiši.

Kurir.rs

