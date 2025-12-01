Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut i ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković sastali su se danas sa predsednicima akademija strukovnih studija i direktorima visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija, a tema sastanka bila je realizacija nastave novoj školskoj 2025/2026.godini.

Sastanak u Vladi Republike Srbije bio je prilika da predsednici akademija i direktori visokih škola upoznaju predstavnike Vlade sa početkom nastave u novoj školskoj 2025/2026. godini, ali i sa izazovima sa kojima se susreće visoko strukovno obrazovanje u Srbiji.

Na sastanku je analizirana upisna politika na studijskim programima strukovnih studije koje realizuju visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbiji, sa posebnim osvrtom na novouspostavljene studijske programe i programe po dualnom modelu studija, a koji su rezultat reforme strukovnog obrazovanja i spajanja visokih škola u akademije.

Premijer Macut je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je većina akademija i visokih škola novu akademsku godinu započela već 1. oktobra, kao i da je broj studenata koji se prijavljivao za polaganje ispita u ispitnim rokovima u školskoj 2024/2025. godini na nivou prethodnih godina, a da je prolaznost bila zadovoljavajuća.

U diskusiji posvećenoj razvoju visokog strukovnog obrazovanja u Srbiji istaknuta je važnost učešća u međunarodnim projektima u okviru programa „Erazmus plusˮ, ali i potrebe prepoznavanja akademija i visokih škola u javnim pozivima za finansiranje razvojno-istraživačkih, naučnoistraživački i stručnih, odnosno umetničkih projekata; neophodnost promene zakonodavnog okvira koji bi omogućio prohodnost ka višim nivoima studija studenata sa strukovnih studija u cilju jačanja nastavničkog kapaciteta i napredovanja zaposlenih na ovim ustanovama; kao i usvajanje novih normativa i standarda rada visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, u skladu sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju.

Predstavnici akademija i visokih škola strukovnih studija iskazali su bojazan da visoko obrazovanje još uvek nije spremno za ulazak u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, odnosno Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI) i da su neophodne dodatne radionice za zaposlene koji će raditi u ovom sistemu.

U narednom periodu predsednik Vlade Srbije nastaviće sa održavanjem sastanaka sa predstavnicima akademske zajednice.