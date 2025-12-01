Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je večeras iz Vašingtona da će tokom posete SAD srpska delegacija imati devet važnih sastanaka sa senatorima, kongresmenima i predstavnicima administracije predsednika Trampa. Tema razgovora biće bilateralni odnosi Srbije i SAD, položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, kao i situacija u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

"Ne mogu da govorim o hronologiji pre sastanaka, ali sasvim sigurno da ćemo nastaviti da na jasan, javan i transparentan način obaveštavamo javnost o svim razvojima vezano za tu situaciju. Još jednom želim i odavde da ponovim da ljudi u Srbiji zaista ne treba da brinu što se tiče snabdevanja benzinskim pumpama i tome slično. Srbija se odgovorno pripremala za ovu energetsku krizu“, rekao je Đurić.

Ministar je naglasio značaj zaštite srpskih interesa u energetici.

"Očekujemo i smatramo za neophodnim, i kao što je predsednik Vučić rekao, zahtevamo da budu uzeti u obzir srpski interesi kada je reč o naftnoj industriji Srbije. Srbija nije svojom krvlju došla u poziciju da NIS odlukama Bajdenove administracije bude sankcionisan. I ne treba da sada, za vreme administracije predsednika Trampa, ekonomija Srbije ili bilo koji drugi segment našeg društva trpi posledice. O tome će sigurno biti puno reči ovde, ali ponavljam, to neće biti jedina tema".

Đurić je dodao da su u fokusu i pitanja Kosova i Metohije.

„Administracija predsednika Trampa suspendovala je strateški dijalog sa Kurtijevom vladom velikim delom zbog položaja Srba na Kosovu i Metohiji, kako nam je to nedvosmisleno stavljeno do znanja, i razgovaraćemo i o drugim temama. Naša saradnja je vrlo značajna za razvoj događaja na Balkanu i njoj pristupamo veoma odgovorno, ali i sa dosta entuzijazma, jer verujemo da interesi mogu da nam se poklope o mnogo različitih tema i pitanja.“

Ministar je istakao i značaj aktivnog angažovanja srpske zajednice u SAD.

"Izgradnja srpskog lobija u Vašingtonu nije posao samo ambasadora ili mene ili bilo koga pojedinačno. To je posao celokupnog našeg društva, Srba u Americi, kojih je preko milion, i naša je zajednička odgovornost da ovde snažimo naše kapacitete. Ova poseta je upravo upravljena u tom smeru".

Doda je da srpska delegacija ove nedelje ima niz važnih sastanaka sa predstavnicima američkog Kongresa i administracije.

„Delegacija Srbije će ovde imati veliki broj sastanaka. Imaćemo devet sastanaka sa senatorima, kongresmenima, vodećim ličnostima Američkog kongresa. Danas popodne imaću sastanke i sa zamenikom Državnog sekretara SAD. Na stolu će biti sve – od naših bilateralnih odnosa, situacije vezane za Naftnu industriju Srbije, ali i pitanja položaja Srba na Kosovu i Metohiji, situacije u regionu i načina na koje želimo i možemo da iskoristimo jedinstvenu priliku koja se pruža da za vreme administracije predsednika Trampa u SAD i naše administracije u Srbiji napravimo novi iskoraк u našim odnosima", rekao je Đurić.

Ministar je istakao da će tokom posete razgovarati i o strateškom dijalogu između Srbije i SAD, uz prisustvo ambasadora Srbije u Vašingtonu, članova Ministarstva spoljnih poslova, ministra Nemanje Starovića, kao i Arnoa Gujona i drugih članova delegacije.

"Možemo da kažemo da je zaista Srbija maksimalno na terenu u Vašingtonu ove nedelje", dodao je Đurić.

On je naglasio da trenutna situacija predstavlja potencijalnu pozitivnu prekretnicu za Srbiju, posebno u kontekstu energetike i kretanja u Evropi.

"Siguran sam da uz mnogo pozitivnih tema o kojima ćemo razgovarati, biće i razgovora poput razgovora o energetici, koji su uvek kompleksni, ali nemam sumnje da ćemo dati sve od sebe da izvučemo najbolje što možemo za nas. Možda imamo šansu da se ubrza odgovor Vašingtona vezano za naftnu industriju Srbije", rekao je ministar.