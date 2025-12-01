Slušaj vest

Lokalni izbori u Mionici, Sečnju i Negotinu završeni su ubedljivom pobedom Srpske napredne stranke, koja je u sve tri opštine ostvarila jasnu, stabilnu i neospornu dominaciju. Ovim rezultatom SNS je potvrdio da poseduje duboko ukorenjenu podršku birača na lokalu, ali i da je politička infrastruktura vlasti ostala čvrsta i otporna, uprkos svakoj predizbornoj tenziji i kampanji opozicije koja je pokušala da prikaže sebe kao alternativu.

Ovakav ishod predstavlja dodatnu potvrdu da je vladajuća stranka sačuvala momentum i političku snagu, što joj otvara prostor za sigurnije upravljanje loklanim sredinama i dugoročnije planiranje. Sa druge strane, poraz blokadera nije samo brojčani, on je otvorio duboke pukotine u opozicionom bloku. Umesto jedinstva posle izbora, opozicione grupe su ušle u novu fazu raslojavanja: usledile su međusobne optužbe, prebacivanja, javne kritike i pokušaji da se pronađe „krivac“ za izborni debakl.

O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: Milan Antonijević pravnik, Milovan Drecun narodni poslanik i Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

Problem opozicije

- Taj kontinuitet podrške je uzrokovan dobrim rezultatima. Vrši se decentralizacija ekonomskog razvoja ali to ne može da ide brzo i pobeda Srpske napredne stranke je siguran pokazatelj da su ljudi ovih gradova zadovoljni - standard se podiže, otvaraju se nova radna mesta. To pokazuje da je SNS veoma organizovana i ima jaku infrastukturu i svoj plan može da plasira od čoveka do čoveka, stranački svake izbore može da pokrije. Ljudi veruju tim programima - kaže Drecun i dodaje:

- Problem opozicije je jer ne mogu da skinu Vučića, a ne može da ga skinu jer ga voli narod. Đilas je dobio jedva 1%. Ta opozicija nije organizovana na način koji im može doneti dobar rezultat. Ja stvarno ne znam kakva je to studentska lista, ona građanima ne obećava kvalitet života. Ključna greška opozicije je to što su mislili da će nesreća u Novom Sadu biti pretočena u podršku njima. Morate da ponudite ljudima nešto, kako bi pridobili njihovo poverenje.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

Izlaznost glasača

U Mionici izlaznost je bila oko 75 %, dok je u Negotinu zabeležena na oko 50%. Antonijević ističe da je ovakva procena velike izlaznosti glasača veoma značajna:

- Vi imate jedno malo mesto koje ima svoju dinamiku i uređenost, u Mionici ima 10.000 birača, a vi tim ljudima napravite jedan cirkus. Tamo su tenzije velike i lako je podgrejati tu atmosferu. Lokalne sredine itekako znaju št je plan lokalnog razvoja, investicije. Oni su se ponašali kao da su ovo parlamentalni izbori, tamo je došlo 1000 nekih nepoznatih ljudi.

Blokaderi napali glasače

Tokom lokalnih izbora u Mionici blokaderi su napali simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u selu Rajković kod Mionice. Snimci jezivog napada su preplavili društvene mreže, a kako se može videti, tokom napada je pričinjena veća materijalna šteta u jednom lokalu. Jerković tvrdi da se radi o indukovanim veštačkim konfliktima:

- Opoziciju i blokadere svrstavam ovde u isti koš. Imali su plan. Prvo ide priprema terena za osporavanje izbora. Najpre čujemo fraze i one ne postoje ni u jednom profesionalnom međunarodnom izveštaju. Vi nemate dokaze ali ispaljujete fraze. Raša Nedeljkov iz Crte kaže "među posmatračima se nalaze lica koji su u Ćacilendu nosili maske". Kako on zna indentitet osoba ispod maske? Ne postoje nikakvi maskirani ljudi. Drugi stepen je smanjenje izlaznosti. U podne vidite okupljanje nekoliko ljudi sa kapaljučama, maskama, uniformama koji vređaju i napadaju prolaznike. Ja sam za vreme konferencije snimio situaciju - kaže Jerković i dodaje:

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

- Oni su jedne druge vređali, a onda su počeli da mi prete i to je jedan narativ koji je usmeren i na same birače. Dolazimo do zaključka da su želeli postići smanjenje izlaznosti. Ukoliko idete u jedne od ključnih centara glasanja u Mionici, vi morate da prođete pored njih. Zatim, imali su relativizaciju poraza: Crta povlači svoje birače zbog okolnosti gde je neko seo na atomobil Crte koja je nadgledala izbore. Mi smo imali posmatrača koji je u rukam držao papire, žena iz Ponoševe stranke je došla i upalila telefon. Odmah je počela da govori o dvojnim biračkim spiskovima, a čim me je videla, ona je pobegla. Jedan deo birača je zastrašivan da bi se smanjila izlaznost.

Drecun kaže da je biračko telo SNS nepromenjeno, a dosledni su tako što uvek izlaze na izbore za razliku od opozicije:

- Sa druge strane imate raznolikost opozicije. Dobar deo tog biračkog tela nisu dosledni i ne idu na sve izbore. Tu je velika razlika. Isti događaji u različitim medijima se tumače na različite načine. Pojedinci manipuliši, a niko ne pita koji su izvori tih informacija na mrežama. Neko je nešto napisao, i odmah se kreće u propagandu, odmah to uzimaju mediji i prenose. Postoje ljudi koji su zaduženi za plasiranje dezinformacija.

"BLOKADERI PREPREČILI PUT DO IZBORNIH MESTA I NAPADALI GLASAČE!" Jerkovića presreli maskirani ljudi u Mionici: Želeli su smanjenu izlaznost na izborima Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs