Putevi prohodni, oprez zbog magle: Snega ima mestimično u ovom delu Srbije
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze oprezno i pažljivo i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Prema podacima Zimske službe u 5.01 časova, najopterećeniji putni pravci I i II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".
U napomeni za Zaječar, ukazuje se na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I A-1 državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - petlja Žednik
I A-1 petlja Batočina - petlja Pojate
I A-1 petlja Beška - petlja Novi Banovci
I A-1 petlja Bubanj Potok - petlja Batočina
I A-1 petlja Feketić - petlja Sirig
I A-1 petlja Grdelica - granica SRB/BJRM (Preševo)
I A-1 petlja Kovilj - petlja Beška
I A-1 petlja Novi Banovci - petlja Bubanj Potok
I A-1 petlja Pojate - petlja Trupale
I A-1 petlja Sirig - petlja Kovilj
I A-1 petlja Trupale - petlja Grdelica
I A-1 petlja Žednik - petlja Feketić
I A-2 petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa)
I A-2 petlja Preljina - petlja Pakovraće
I A-2 petlja Surčin jug - petlja Obrenovac
I A-2 petlja Takovo - petlja Preljina
I A-3 državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Batrovci) - petlja Ruma
I A-3 petlja Ruma - petlja Dobanovci
I A-3 petlja Dobanovci - petlja Beograd
I A-4 petlja Pirot zapad - granica SRB/BUG (Gradina)
I A-4 petlja Trupale - petlja Pirot zapad
I A-5 petlja Kruševac istok - petlja Velika Drenova
I A-5 petlja Pojate - petlja Kruševac istok
I A-5 petlja Velika Drenova - petlja Vrnjačka Banja
I A-8 dr. puta I A 3 petlja Ruma - most na Savi - petlja Drenovac
I B -21 Petrovaradin (raskrsnica ulica Preradovića i Račkog) - raskrsnice sa putem za Bukovac
I B-10 Pančevo (nadvožnjak) - Vršac - granični prelaz Vatin
I B-11 Granični prelaz Kelebija - Y krak - petlja Subotica Jug
I B-12 Begeč - Novi Sad (kružna raskrsnica za rafineriju)
I B-12 Most na Tisi (između Žablja i Zrenjanina) - Zrenjanin - Žitište - Nova Crnja - granični prelaz Srpska Crnja
I B-12 Novi Sad (kružna raskrsnica za rafineriju) - petlja Novi Sad istok - Kać - most na Tisi
I B-12 Obrovac - obilaznica Bačke Palanke - Čelarevo - Begeč
I B-12 Sombor - Srpski Miletić
I B-12 Srpski Miletić - Odžaci - Bač - Obrovac
I B-12 Subotica - Sombor (industrijska zona)
I B-13 Horgoš - Kanjiža - Novi Kneževac - Čoka
I B-13 Petlja Horgoš - Horgoš
I B-13 Zrenjanin (kružna raskrsnica industrijska zona Zrenjanina) - Ečka - Čenta (izlaz iz Čente posle mosta na Tamišu)
I B-13 Čenta - petlja Kovilovo
I B-13 Čoka - Kikinda - Bašaid - Melenci - Zrenjanin (kružna raskrsnica industrijska zona Zrenjanina)
I B-14 Pančevo - obilaznica oko Bavaništa - Kovin (pre mosta na Dunavu kod Smedereva)
I B-15 Granični prelaz Bački Breg - Bezdan - Sombor - Sivac
I B-15 Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz Nakovo
I B-15 Sivac - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej
I B-16 Granični prelaz Bezdan - Bezdan
I B-17 Granični prelaz Bogojevo - Srpski Miletić
I B-18 Sutjeska - Sečanj - Plandište - Vršac
I B-18 Vršac - Straža - Bela Crkva - granični prelaz Kaluđerovo
I B-18 Zrenjanin - Sutjeska
I B-19 Granični prelaz Neštin - Vizić
I B-19 Kuzmin - granični prelaz Sremska Rača
I B-19 Vizić - Kuzmin
I B-20 Sremska Mitrovica - Noćaj
I B-21 Druga traka na Fruškoj Gori (silazna traka)
I B-21 Irig (raskrsnica za Vrdnik) - granica APV - ulaz u Šabac pre mosta na Savi parking sa desne strane
I B-21 Petrovaradin - Irig - Raskrsnica za Vrdnik
I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega
I B-21 Požega - Arilje - Divljaka
I B-22 Beograd (Metro Vidikovac) - Tamnavska petlja
I B-22 Preljina (kraj izgrađenog AP) - Preljina (kružni tok) veza sa A2
I B-22 Preljina - Mrčajevci - Adrani (do mosta na Zapadnoj Moravi)
I B-22 Svračkovci (kod table) - Gornji Milanovac - Preljina
I B-22 Tamnavska petlja - Županjac
I B-23 Asanovac - Požega - Uzići
I B-23 Kruševac (Župski put) - Trstenik
I B-23 Preljina (kružni tok motel Livade) - Čačak - Asanovac
I B-23 Trstenik - Vrnjci (kružni tok)
I B-23 Vrnjci (kružni tok) - Vraneši
I B-25 Mali Požarevac - Markovac /veza sa DP IIA 151
I B-25 Markovac /veza sa DP IIA 151 - Krćevac/kružni tok
I B-26 Petlja Ostružnica - Obrenovac - Ušće
I B-34 Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1
I B-35 Knjaževac - Tresibaba
I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica
I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac
I B-39 Bonjince - Trupale
I B-39 Trupale - administrativna linija AP KiM (Mutivode)
I B-41 petlja Bujanovac jug - administrativna linija AP KiM (Končulj)
I B-42 Kišnica - Ajvalija
I B-42 petlja Preševo - administrativna linija AP KiM (Depce)
I B-46 Bumbarevo Brdo - Mrčajevci
I B-47 Beograd (štamparija Politika) - Beograd (Bogoslovija)
I M-3 petlja Drenovac - kružna raskrsnica 'Šabac'
I M-6 Pančevo (ulica Prvomajska i Stevana Šupljikca - do nadvožnjaka)
I M-6 Petlja Kovilovo - Pančevo
II A-100 Aerodrom Batajnica - petlja Batajnica
II A-100 Feketić - Novi Sad (kružna raskrsnica za 'Rodić')
II A-100 Horgoš - Subotica - Bačka Topola - Mali Iđoš - Feketić
II A-100 Novi Sad (od kružne raskrsnice za Rodić) - Petrovaradin (do kapije za ulaz u Navip)
II A-100 Od raskrsnice prema punktu Bačkaput-a do raskrsnice ulica Kisačka i Partizanska
II A-100 Petrovaradin (kapija za ulaz u Navip) - Inđija - ulaz u Batajnicu kapija za ulaz u vazduhoplovni zavod 'Moma Stanojlović'
II A-100 Privremena deonica od puta 102 (od deponije) do skretanja za punkt Bačkaputa
II A-101 Granični prelaz Bački Vinogradi - Bački Vinogradi
II A-102 Kanjiža - Senta - Ada - Mol
II A-102 Mol - Bečej - Temerin
II A-102 Temerin - Novi Sad
II A-103 Granični prelaz Đala - Novi Kneževac
II A-104 Crna bara - Mokrin
II A-104 Hetin - Srpski Itebej - granični prelaz Međa
II A-104 Novi Kneževac - Banatsko Aranđelovo - Mokrin - Kikinda - Vojvoda Stepa
II A-105 Bajmok - Bačka Topola - Gornji Breg
II A-105 Granični prelaz Bajmok - Bajmok
II A-105 Senta - Čoka - granični prelaz Vrbica
II A-106 Kljajićevo - Bački Sokolac
II A-107 Sombor - Apatin - Bogojevo
II A-108 Bačka Topola - Lipar
II A-108 Kroz Kulu od raskrsnice prema Bačkoj Topoli do raskrsnice prema Odžacima
II A-108 Kroz Silibaš od raskrsnice za Despotovo do raskrsnice za Bački Petrovac
II A-108 Kula (raskrsnica za Odžake) - Savino selo - Despotovo - Silbaš (raskrsnica za Despotovo)
II A-108 Lipar - Kula (raskrsnica za Bačku Topolu)
II A-108 Silbaš (raskrsnica za Bački Petrovac) - Gajdobra - Nova Gajdobra - Bačka Palanka - gr.pr. Bačka Palanka
II A-109 Bagremovo - Bečej
II A-109 Bačka Topola - Bagremovo
II A-110 Kula - Odžaci
II A-111 Odžaci - Ratkovo - Silibaš - Bački Petrovac - Rumenka
II A-111 Rumenka - Novi Sad - Bulevar Evrope do kružne raskrsnice sa bulevarom Vojvode Stepe
II A-112 Bačko Novo selo - Bač - Ratkovo - Despotovo - Zmajevo
II A-112 Kroz Zmajevo od raskrsnice za Vrbas do raskrsnice za Rumenku
II A-112 Zmajevo - Sirig - Temerin - Žabalj (raskrsnica za Čurug)
II A-113 Feketić - Vrbas
II A-113 Vrbas - Zmajevo (raskrsnica za Stepanovićevo)
II A-113 Zmajevo (raskrsnica za Stepanovićevo) - Rumenka
II A-114 Bačko Gradište - Čurug - Žabalj - Šajkaš - petlja Kovilj
II A-115 Srbobran - Nadalj
II A-116 Novi Bečej - Melenci
II A-117 Novi Bečej - Bašaid - Banatsko Karađorđevo
II A-118 Žitište - Torak - Srpski Itebej
II A-119 Neštin - Rakovac
II A-119 Rakovac (raskrsnica prema Zmajevcu) - Sremska Kamenica (veza sa dr. putem 21)
II A-120 Granični prelaz Šid - Šid
II A-120 Petlja Pećinci - Pećinci
II A-120 Pećinci - Karlovčić (kružna raskrsnica između Karlovčića i Petrovčića)
II A-120 Sremska Mitrovica - Ruma - petlja Pećinci
II A-120 Šid - Kuzmin - Sremska Mitrovica
II A-121 Granični prelaz Sot - Šid
II A-121 Petlja Adaševci - granični prelaz Jamena
II A-121 Šid - petlja Adaševci
II A-122 Granični prelaz Ljuba - Erdevik
II A-123 Sviloš - Sremska Mitrovica
II A-124 Sremska Mitrovica - Drenovac - granica APV
II A-125 Petlja Maradik - raskrsnica sa putem Sremski Karlovci - Inđija
II A-126 Ruma - Putinci - Inđija - Stari Slankamen
II A-127 Petlja Stara Pazova - Stari Banovci
II A-127 Putinci - petlja Stara Pazova
II A-128 Golubinci - Pećinci
II A-129 Kać - Titel - posle mosta na Tisi raskrsnica desno za Knićanin
II A-129 Kovačica - Padina - Jarkovac - Neuzina - Sečanj
II A-129 Posle most na Tisi raskrsnica desno za Knićanin - Perlez - Farkaždin - Kovačica
II A-129 Sečanj - granični prelaz Jaša Tomić
II A-130 Ečka - Orlovat - Uzdin - Kovačica
II A-130 Kovačica - Crepaja - Pančevo
II A-131 Čenta - Baranda - Opovo - Jabuka
II A-132 Plandište - Alibunar
II A-133 Uljma - Straža
II A-134 Kovin - Vračev Gaj - Bela Crkva
II A-134 Kroz Kovin (Železnička ulica)
II A-147 Kosmaj - Mladenovac (raskrsnica Drapšin)
II A-147 Mladenovac (raskrsnica Drapšin) - Kovačevac
II A-147 Mladenovac - Selevac
II A-148 Barič - Mislođin - Draževac - Stepojevac
II A-154 Leštane - Bubanj Potok - petlja Avala (veza sa A1)
II A-155 Mladenovac - Dubona
II A-158 Brestovac (Zaplanjska Toponica) - Leskovac
II A-158 Drenovac - Novi Bracin
II A-174 Crnokosa - Kosjerić - Seča Reka - Varda
II A-177 Gojna gora - Pranjani - Berišići - Takovo - G. Milanovac - Nevade - Vraćevšnica - Ljuljaci
II A-177 Obilaznica oko Gornjeg Milanovca od čvora ref. sistema 17708 (Klatičevo) do čvora ref. sistema 2218 Gornji Milanovac (Nevade)
II A-179 Leušići - Trbušani - Trbušani (Komuna)
II A-179 Trbušani (Komuna) - Konjevići - Čačak - Samaila
II A-180 Čačak (Crnogorac) - Guča - Vučkovica
II A-181 Guča - Kaona - Mirajići
II A-181 Kratovska Stena - Lučani - Guča
II A-183 G. Krčin - D. Krčin - Zalogovac - Jasika (kružni tok)
II A-187 Bošnjane - Varvarin (Ćićevac) - Obrež - Svojnovo
II A-187 Velika Drenova - Bošnjane
II A-187 Vitanovac - Ugljarevo - Velika Drenova
II A-188 Prevešt - Dubič - Trstenik
II A-190 Donji Krčin - Varvarin - Ćićevac
II A-196 Lis - Kravarica - Ljetine
II A-197 Kaona - Livade - Gornji Dubac
II A-208 Vrnjci - Stanišinci
II A-215 Kaonik - Đunis (most J.Morava)
II A-215 Makrešane (kružni tok) - Kruševac - Kaonik
II A-215 Pojate - Makrešane (kružni tok)
II A-216 Kaonik - Grevci - Ribare - Ljupten
II A-218 Boljevac - Sokobanja
II A-225 Brestovac - Lebane
II A-226 Dragovac - Leskovac
II A-226 Zlata - Bojnik
II A-227 Leskovac - Barje
II A-227 Studena - Donji Stajevac
II A-228 Gornji Gajtan - Negosavlje
II A-229 Bojnik - Dobra Voda
II A-230 Tulare - Velika Braina
II A-233 Davidovac - Sveta Petka
II A-233 Sveta Petka - dr. granica sa Severnom Makedonijom (granični prelaz Prohor Pčinjski)
II A-234 Sveta Petka - Trgovište
II A-234 Trgovište - Donji Stajevac - Radovnica
II A-235 Trgovište - Kalovo
II A-238 Prilužje - Obilić
II A-239 Lipljan (Janjevo) - Janjevo (veza sa OP27)
II A-255 Klobukar - K.Kamenica (Strezovce)
II A-256 Novo Brdo - Stanišor
II A-258 petlja Leskovac centar - Predejane - Čukarka
II B-300 Novo Selo - Velebit - Trešnjevac
II B-300 Subotica - petlja Subotica Istok
II B-301 Vojvoda Zimonjić - Velebit
II B-302 Banatsko Aranđelovo - Rabe - granični prelaz Rabe
II B-303 Stari Žednik - Čantavir - Tornjoš
II B-304 Kljajićevo - Svetozar Miletić - Riđica
II B-305 Vrbas - Savino selo
II B-306 Gajdobra - Čelarevo
II B-307 Toba - Nova Crnja
II B-308 Torak - Krajišnik - Sutjeska - Neuzina
II B-309 Krajišnik - Jaša Tomić
II B-310 Samoš - Dobrica - Seleuš - Alibunar - Banatski Karlovac - Deliblato
II B-311 Padina (od centra prema Seleušu)
II B-312 Vračev Gaj - Banatska Palanka - Dunav
II B-313 Rakovac - Zmajevac (prevoj na Fruškoj gori raskrsnica sa Partizanskim putem)
II B-313 Zmajevac (prevoj na Fruškoj gori raskrsnica sa Partizanskim putem) - Vrdnik - Irig - Krušedol - Maradik do raskrsnice sa putem Novi Sad - Beograd
II B-314 Erdevik - Bingula - Čalma - Manđelos - Veliki Radinci - Ruma
II B-315 Kukujevci - raskrsnica sa putem Erdevik - Kuzmin
II B-316 Sremska Mitrovica - Jarak
II B-317 Donji Tovarnik - Kupinovo
II B-317 Pećinci - Donji Tovarnik
II B-318 Prhovo - Šimanovci - petlja Šimanovci
II B-319 Batajnica - Petlja Surčin
II B-343 Umka - Velika Moštanica - Meljak
II B-344 Draževac - Vranić - Meljak
II B-353 Mladenovac (raskrsnica Drapšin) - Velika Krsna
II B-355 Šiljkovica - Prijevor - Ljubić
II B-356 Srasla Bukva - Srezojevci - Trbušani (Komuna)
II B-357 Rajac (kod vojske) - Beršići
II B-359 Beršići - Gornji Banjani
II B-360 Lalinci - Klatičevo - Srčanik
II B-361 Davidovica (most) - Klatičevo
II B-396 Porečki most - Brza Palanka
II B-408 Pakovraće - Markovica - Lučani
II B-411 Ugljarevo - Vrnjci (Ugljarevo) - Novo Selo - Goč
II B-416 Ribare - Ribarska banja
II B-430 Bojnik - Slišane
II B-431 Mijajlica - Radan
II B-432 Caričin Grad - Lebane
II B-433 Maćedonce - Sijarinska Banja
II B-434 Lebane - Gagince
II B-435 Vlase - Trstena
II B-436 Donje Jabukovo - Repince
II B-436 Strojkovce - Vučje
II B-437 Leskovac - Stupnica
II B-438 Vlasotince - Oraovica
II B-441 Vladičin Han - Lepenica - Gramađa - Surdulica
II B-442 Ranutovac - Gložje (Golema reka)
II B-444 Ribarci - Gornje Tlamino - Karamanica
II B-445 Bujanovac - Veliki Trnovac - Breznica
II B-467 Kosovska Kamenica (Strezovce) - Strezovce
II B-473 Gradnja - Vlase (Gradnja)
II B-473 Lepenica - Urmanica
II B-475 Vojvođanska - petlja Surčin jug
M-12 petlja Aerodrom - Aerodrom 'Nikola Tesla'
OP-26 Gračanica - Bresje
OP-27 Gračanica - Janjevo (veza sa 239)
OP-28 Laplje Selo - Donja Gušterica
OP-29 Livađe - Konjuh (veza sa 31)
OP-30 Preoce - Lepina
OP-31 Novo Naselje - Radevo
OP-32 Lepina - Batuse
OP-33 Lipljan (veza sa 31) - Staro Gracko
OP-34 Babin Most (veza sa 31) - Babin Most
OP-35 Stanovce (veza sa 31) - (veza sa 238)
OP-36 Prekovce (veza sa 255) - Straža (veza sa 256)
OP-37 Berivojce - Busovata (veza sa 255)
OP-38 Ranilug (veza sa 41) - Malo Ropotovo
OP-39 Ranilug (veza sa 41) - Kormiljane
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.