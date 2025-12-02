Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-1 državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - petlja Žednik

I A-1 petlja Batočina - petlja Pojate

I A-1 petlja Beška - petlja Novi Banovci

I A-1 petlja Bubanj Potok - petlja Batočina

I A-1 petlja Feketić - petlja Sirig

I A-1 petlja Grdelica - granica SRB/BJRM (Preševo)

I A-1 petlja Kovilj - petlja Beška

I A-1 petlja Novi Banovci - petlja Bubanj Potok

I A-1 petlja Pojate - petlja Trupale

I A-1 petlja Sirig - petlja Kovilj

I A-1 petlja Trupale - petlja Grdelica

I A-1 petlja Žednik - petlja Feketić

I A-2 petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa)

I A-2 petlja Preljina - petlja Pakovraće

I A-2 petlja Surčin jug - petlja Obrenovac

I A-2 petlja Takovo - petlja Preljina

I A-3 državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Batrovci) - petlja Ruma

I A-3 petlja Ruma - petlja Dobanovci

I A-3 petlja Dobanovci - petlja Beograd

I A-4 petlja Pirot zapad - granica SRB/BUG (Gradina)

I A-4 petlja Trupale - petlja Pirot zapad

I A-5 petlja Kruševac istok - petlja Velika Drenova

I A-5 petlja Pojate - petlja Kruševac istok

I A-5 petlja Velika Drenova - petlja Vrnjačka Banja

I A-8 dr. puta I A 3 petlja Ruma - most na Savi - petlja Drenovac

I B -21 Petrovaradin (raskrsnica ulica Preradovića i Račkog) - raskrsnice sa putem za Bukovac

I B-10 Pančevo (nadvožnjak) - Vršac - granični prelaz Vatin

I B-11 Granični prelaz Kelebija - Y krak - petlja Subotica Jug

I B-12 Begeč - Novi Sad (kružna raskrsnica za rafineriju)

I B-12 Most na Tisi (između Žablja i Zrenjanina) - Zrenjanin - Žitište - Nova Crnja - granični prelaz Srpska Crnja

I B-12 Novi Sad (kružna raskrsnica za rafineriju) - petlja Novi Sad istok - Kać - most na Tisi

I B-12 Obrovac - obilaznica Bačke Palanke - Čelarevo - Begeč

I B-12 Sombor - Srpski Miletić

I B-12 Srpski Miletić - Odžaci - Bač - Obrovac

I B-12 Subotica - Sombor (industrijska zona)

I B-13 Horgoš - Kanjiža - Novi Kneževac - Čoka

I B-13 Petlja Horgoš - Horgoš

I B-13 Zrenjanin (kružna raskrsnica industrijska zona Zrenjanina) - Ečka - Čenta (izlaz iz Čente posle mosta na Tamišu)

I B-13 Čenta - petlja Kovilovo

I B-13 Čoka - Kikinda - Bašaid - Melenci - Zrenjanin (kružna raskrsnica industrijska zona Zrenjanina)

I B-14 Pančevo - obilaznica oko Bavaništa - Kovin (pre mosta na Dunavu kod Smedereva)

I B-15 Granični prelaz Bački Breg - Bezdan - Sombor - Sivac

I B-15 Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz Nakovo

I B-15 Sivac - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej

I B-16 Granični prelaz Bezdan - Bezdan

I B-17 Granični prelaz Bogojevo - Srpski Miletić

I B-18 Sutjeska - Sečanj - Plandište - Vršac

I B-18 Vršac - Straža - Bela Crkva - granični prelaz Kaluđerovo

I B-18 Zrenjanin - Sutjeska

I B-19 Granični prelaz Neštin - Vizić

I B-19 Kuzmin - granični prelaz Sremska Rača

I B-19 Vizić - Kuzmin

I B-20 Sremska Mitrovica - Noćaj

I B-21 Druga traka na Fruškoj Gori (silazna traka)

I B-21 Irig (raskrsnica za Vrdnik) - granica APV - ulaz u Šabac pre mosta na Savi parking sa desne strane

I B-21 Petrovaradin - Irig - Raskrsnica za Vrdnik

I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega

I B-21 Požega - Arilje - Divljaka

I B-22 Beograd (Metro Vidikovac) - Tamnavska petlja

I B-22 Preljina (kraj izgrađenog AP) - Preljina (kružni tok) veza sa A2

I B-22 Preljina - Mrčajevci - Adrani (do mosta na Zapadnoj Moravi)

I B-22 Svračkovci (kod table) - Gornji Milanovac - Preljina

I B-22 Tamnavska petlja - Županjac

I B-23 Asanovac - Požega - Uzići

I B-23 Kruševac (Župski put) - Trstenik

I B-23 Preljina (kružni tok motel Livade) - Čačak - Asanovac

I B-23 Trstenik - Vrnjci (kružni tok)

I B-23 Vrnjci (kružni tok) - Vraneši

I B-25 Mali Požarevac - Markovac /veza sa DP IIA 151

I B-25 Markovac /veza sa DP IIA 151 - Krćevac/kružni tok

I B-26 Petlja Ostružnica - Obrenovac - Ušće

I B-34 Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1

I B-35 Knjaževac - Tresibaba

I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica

I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac

I B-39 Bonjince - Trupale

I B-39 Trupale - administrativna linija AP KiM (Mutivode)

I B-41 petlja Bujanovac jug - administrativna linija AP KiM (Končulj)

I B-42 Kišnica - Ajvalija

I B-42 petlja Preševo - administrativna linija AP KiM (Depce)

I B-46 Bumbarevo Brdo - Mrčajevci

I B-47 Beograd (štamparija Politika) - Beograd (Bogoslovija)

I M-3 petlja Drenovac - kružna raskrsnica 'Šabac'

I M-6 Pančevo (ulica Prvomajska i Stevana Šupljikca - do nadvožnjaka)

I M-6 Petlja Kovilovo - Pančevo

II A-100 Aerodrom Batajnica - petlja Batajnica

II A-100 Feketić - Novi Sad (kružna raskrsnica za 'Rodić')

II A-100 Horgoš - Subotica - Bačka Topola - Mali Iđoš - Feketić

II A-100 Novi Sad (od kružne raskrsnice za Rodić) - Petrovaradin (do kapije za ulaz u Navip)

II A-100 Od raskrsnice prema punktu Bačkaput-a do raskrsnice ulica Kisačka i Partizanska

II A-100 Petrovaradin (kapija za ulaz u Navip) - Inđija - ulaz u Batajnicu kapija za ulaz u vazduhoplovni zavod 'Moma Stanojlović'

II A-100 Privremena deonica od puta 102 (od deponije) do skretanja za punkt Bačkaputa

II A-101 Granični prelaz Bački Vinogradi - Bački Vinogradi

II A-102 Kanjiža - Senta - Ada - Mol

II A-102 Mol - Bečej - Temerin

II A-102 Temerin - Novi Sad

II A-103 Granični prelaz Đala - Novi Kneževac

II A-104 Crna bara - Mokrin

II A-104 Hetin - Srpski Itebej - granični prelaz Međa

II A-104 Novi Kneževac - Banatsko Aranđelovo - Mokrin - Kikinda - Vojvoda Stepa

II A-105 Bajmok - Bačka Topola - Gornji Breg

II A-105 Granični prelaz Bajmok - Bajmok

II A-105 Senta - Čoka - granični prelaz Vrbica

II A-106 Kljajićevo - Bački Sokolac

II A-107 Sombor - Apatin - Bogojevo

II A-108 Bačka Topola - Lipar

II A-108 Kroz Kulu od raskrsnice prema Bačkoj Topoli do raskrsnice prema Odžacima

II A-108 Kroz Silibaš od raskrsnice za Despotovo do raskrsnice za Bački Petrovac

II A-108 Kula (raskrsnica za Odžake) - Savino selo - Despotovo - Silbaš (raskrsnica za Despotovo)

II A-108 Lipar - Kula (raskrsnica za Bačku Topolu)

II A-108 Silbaš (raskrsnica za Bački Petrovac) - Gajdobra - Nova Gajdobra - Bačka Palanka - gr.pr. Bačka Palanka

II A-109 Bagremovo - Bečej

II A-109 Bačka Topola - Bagremovo

II A-110 Kula - Odžaci

II A-111 Odžaci - Ratkovo - Silibaš - Bački Petrovac - Rumenka

II A-111 Rumenka - Novi Sad - Bulevar Evrope do kružne raskrsnice sa bulevarom Vojvode Stepe

II A-112 Bačko Novo selo - Bač - Ratkovo - Despotovo - Zmajevo

II A-112 Kroz Zmajevo od raskrsnice za Vrbas do raskrsnice za Rumenku

II A-112 Zmajevo - Sirig - Temerin - Žabalj (raskrsnica za Čurug)

II A-113 Feketić - Vrbas

II A-113 Vrbas - Zmajevo (raskrsnica za Stepanovićevo)

II A-113 Zmajevo (raskrsnica za Stepanovićevo) - Rumenka

II A-114 Bačko Gradište - Čurug - Žabalj - Šajkaš - petlja Kovilj

II A-115 Srbobran - Nadalj

II A-116 Novi Bečej - Melenci

II A-117 Novi Bečej - Bašaid - Banatsko Karađorđevo

II A-118 Žitište - Torak - Srpski Itebej

II A-119 Neštin - Rakovac

II A-119 Rakovac (raskrsnica prema Zmajevcu) - Sremska Kamenica (veza sa dr. putem 21)

II A-120 Granični prelaz Šid - Šid

II A-120 Petlja Pećinci - Pećinci

II A-120 Pećinci - Karlovčić (kružna raskrsnica između Karlovčića i Petrovčića)

II A-120 Sremska Mitrovica - Ruma - petlja Pećinci

II A-120 Šid - Kuzmin - Sremska Mitrovica

II A-121 Granični prelaz Sot - Šid

II A-121 Petlja Adaševci - granični prelaz Jamena

II A-121 Šid - petlja Adaševci

II A-122 Granični prelaz Ljuba - Erdevik

II A-123 Sviloš - Sremska Mitrovica

II A-124 Sremska Mitrovica - Drenovac - granica APV

II A-125 Petlja Maradik - raskrsnica sa putem Sremski Karlovci - Inđija

II A-126 Ruma - Putinci - Inđija - Stari Slankamen

II A-127 Petlja Stara Pazova - Stari Banovci

II A-127 Putinci - petlja Stara Pazova

II A-128 Golubinci - Pećinci

II A-129 Kać - Titel - posle mosta na Tisi raskrsnica desno za Knićanin

II A-129 Kovačica - Padina - Jarkovac - Neuzina - Sečanj

II A-129 Posle most na Tisi raskrsnica desno za Knićanin - Perlez - Farkaždin - Kovačica

II A-129 Sečanj - granični prelaz Jaša Tomić

II A-130 Ečka - Orlovat - Uzdin - Kovačica

II A-130 Kovačica - Crepaja - Pančevo

II A-131 Čenta - Baranda - Opovo - Jabuka

II A-132 Plandište - Alibunar

II A-133 Uljma - Straža

II A-134 Kovin - Vračev Gaj - Bela Crkva

II A-134 Kroz Kovin (Železnička ulica)

II A-147 Kosmaj - Mladenovac (raskrsnica Drapšin)

II A-147 Mladenovac (raskrsnica Drapšin) - Kovačevac

II A-147 Mladenovac - Selevac

II A-148 Barič - Mislođin - Draževac - Stepojevac

II A-154 Leštane - Bubanj Potok - petlja Avala (veza sa A1)

II A-155 Mladenovac - Dubona

II A-158 Brestovac (Zaplanjska Toponica) - Leskovac

II A-158 Drenovac - Novi Bracin

II A-174 Crnokosa - Kosjerić - Seča Reka - Varda

II A-177 Gojna gora - Pranjani - Berišići - Takovo - G. Milanovac - Nevade - Vraćevšnica - Ljuljaci

II A-177 Obilaznica oko Gornjeg Milanovca od čvora ref. sistema 17708 (Klatičevo) do čvora ref. sistema 2218 Gornji Milanovac (Nevade)

II A-179 Leušići - Trbušani - Trbušani (Komuna)

II A-179 Trbušani (Komuna) - Konjevići - Čačak - Samaila

II A-180 Čačak (Crnogorac) - Guča - Vučkovica

II A-181 Guča - Kaona - Mirajići

II A-181 Kratovska Stena - Lučani - Guča

II A-183 G. Krčin - D. Krčin - Zalogovac - Jasika (kružni tok)

II A-187 Bošnjane - Varvarin (Ćićevac) - Obrež - Svojnovo

II A-187 Velika Drenova - Bošnjane

II A-187 Vitanovac - Ugljarevo - Velika Drenova

II A-188 Prevešt - Dubič - Trstenik

II A-190 Donji Krčin - Varvarin - Ćićevac

II A-196 Lis - Kravarica - Ljetine

II A-197 Kaona - Livade - Gornji Dubac

II A-208 Vrnjci - Stanišinci

II A-215 Kaonik - Đunis (most J.Morava)

II A-215 Makrešane (kružni tok) - Kruševac - Kaonik

II A-215 Pojate - Makrešane (kružni tok)

II A-216 Kaonik - Grevci - Ribare - Ljupten

II A-218 Boljevac - Sokobanja

II A-225 Brestovac - Lebane

II A-226 Dragovac - Leskovac

II A-226 Zlata - Bojnik

II A-227 Leskovac - Barje

II A-227 Studena - Donji Stajevac

II A-228 Gornji Gajtan - Negosavlje

II A-229 Bojnik - Dobra Voda

II A-230 Tulare - Velika Braina

II A-233 Davidovac - Sveta Petka

II A-233 Sveta Petka - dr. granica sa Severnom Makedonijom (granični prelaz Prohor Pčinjski)

II A-234 Sveta Petka - Trgovište

II A-234 Trgovište - Donji Stajevac - Radovnica

II A-235 Trgovište - Kalovo

II A-238 Prilužje - Obilić

II A-239 Lipljan (Janjevo) - Janjevo (veza sa OP27)

II A-255 Klobukar - K.Kamenica (Strezovce)

II A-256 Novo Brdo - Stanišor

II A-258 petlja Leskovac centar - Predejane - Čukarka

II B-300 Novo Selo - Velebit - Trešnjevac

II B-300 Subotica - petlja Subotica Istok

II B-301 Vojvoda Zimonjić - Velebit

II B-302 Banatsko Aranđelovo - Rabe - granični prelaz Rabe

II B-303 Stari Žednik - Čantavir - Tornjoš

II B-304 Kljajićevo - Svetozar Miletić - Riđica

II B-305 Vrbas - Savino selo

II B-306 Gajdobra - Čelarevo

II B-307 Toba - Nova Crnja

II B-308 Torak - Krajišnik - Sutjeska - Neuzina

II B-309 Krajišnik - Jaša Tomić

II B-310 Samoš - Dobrica - Seleuš - Alibunar - Banatski Karlovac - Deliblato

II B-311 Padina (od centra prema Seleušu)

II B-312 Vračev Gaj - Banatska Palanka - Dunav

II B-313 Rakovac - Zmajevac (prevoj na Fruškoj gori raskrsnica sa Partizanskim putem)

II B-313 Zmajevac (prevoj na Fruškoj gori raskrsnica sa Partizanskim putem) - Vrdnik - Irig - Krušedol - Maradik do raskrsnice sa putem Novi Sad - Beograd

II B-314 Erdevik - Bingula - Čalma - Manđelos - Veliki Radinci - Ruma

II B-315 Kukujevci - raskrsnica sa putem Erdevik - Kuzmin

II B-316 Sremska Mitrovica - Jarak

II B-317 Donji Tovarnik - Kupinovo

II B-317 Pećinci - Donji Tovarnik

II B-318 Prhovo - Šimanovci - petlja Šimanovci

II B-319 Batajnica - Petlja Surčin

II B-343 Umka - Velika Moštanica - Meljak

II B-344 Draževac - Vranić - Meljak

II B-353 Mladenovac (raskrsnica Drapšin) - Velika Krsna

II B-355 Šiljkovica - Prijevor - Ljubić

II B-356 Srasla Bukva - Srezojevci - Trbušani (Komuna)

II B-357 Rajac (kod vojske) - Beršići

II B-359 Beršići - Gornji Banjani

II B-360 Lalinci - Klatičevo - Srčanik

II B-361 Davidovica (most) - Klatičevo

II B-396 Porečki most - Brza Palanka

II B-408 Pakovraće - Markovica - Lučani

II B-411 Ugljarevo - Vrnjci (Ugljarevo) - Novo Selo - Goč

II B-416 Ribare - Ribarska banja

II B-430 Bojnik - Slišane

II B-431 Mijajlica - Radan

II B-432 Caričin Grad - Lebane

II B-433 Maćedonce - Sijarinska Banja

II B-434 Lebane - Gagince

II B-435 Vlase - Trstena

II B-436 Donje Jabukovo - Repince

II B-436 Strojkovce - Vučje

II B-437 Leskovac - Stupnica

II B-438 Vlasotince - Oraovica

II B-441 Vladičin Han - Lepenica - Gramađa - Surdulica

II B-442 Ranutovac - Gložje (Golema reka)

II B-444 Ribarci - Gornje Tlamino - Karamanica

II B-445 Bujanovac - Veliki Trnovac - Breznica

II B-467 Kosovska Kamenica (Strezovce) - Strezovce

II B-473 Gradnja - Vlase (Gradnja)

II B-473 Lepenica - Urmanica

II B-475 Vojvođanska - petlja Surčin jug

M-12 petlja Aerodrom - Aerodrom 'Nikola Tesla'

OP-26 Gračanica - Bresje

OP-27 Gračanica - Janjevo (veza sa 239)

OP-28 Laplje Selo - Donja Gušterica

OP-29 Livađe - Konjuh (veza sa 31)

OP-30 Preoce - Lepina

OP-31 Novo Naselje - Radevo

OP-32 Lepina - Batuse

OP-33 Lipljan (veza sa 31) - Staro Gracko

OP-34 Babin Most (veza sa 31) - Babin Most

OP-35 Stanovce (veza sa 31) - (veza sa 238)

OP-36 Prekovce (veza sa 255) - Straža (veza sa 256)

OP-37 Berivojce - Busovata (veza sa 255)

OP-38 Ranilug (veza sa 41) - Malo Ropotovo

OP-39 Ranilug (veza sa 41) - Kormiljane